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Bandırmaspor: 0-2 - Son Dakika

Bandırmaspor: 0-2

21.02.2022 22:06
Bandırmaspor: 0-2

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx), Ferdi Karadoruk (xx)ALTINORDU: Ali (xx) - Furkan (xx), Erdi (xx), Volkan (xx), Ali Dere (xx) (Dk. 76 Şeref x), Kubilay (x) (Dk. 40 Metehan x), Recep (xx) (Dk.69 Muzaffer x), Kürşad (xx), Hüsamettin (xx) (Dk.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx), Ferdi Karadoruk (xx)

ALTINORDU: Ali (xx) - Furkan (xx), Erdi (xx), Volkan (xx), Ali Dere (xx) (Dk. 76 Şeref x), Kubilay (x) (Dk. 40 Metehan x), Recep (xx) (Dk.69 Muzaffer x), Kürşad (xx), Hüsamettin (xx) (Dk.69 Yusuf Can x), Kenan (x) (Dk. 46 Ahmet Dereli x), Ahmet İlhan (xx)BANDIRMASPOR: Gökhan (xx) - Okan (xx) (Dk. 88 Alpay x), Santos (xx), Lokman (xx), Caner (xx), Mulumba (xx), Landel (xx) (Dk. 88 Bentley x), Mehmet (xxx), Doğan (xx) (Dk.70 Guido x), Levent (xx) (Dk. 76 Osmajic xx), Keny (xxx)GOLLER: Dk. 25 Keny, Dk. 90+3 Osmajic (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Kürşad, Volkan, Metehan (Altınordu) - Mehmet (Bandırma)

TFF 1'inci Lig 25'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Altınordu'ya konuk olan Bandırmaspor, 2-0 galibiyetle ayrıldı. Bandırma temsilcisi bu galibiyetle puanını 43 yaparken, ev sahibi Altınordu 22 puanda kaldı


- İzmir
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Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 Bandırmaspor: 2 Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 Bandırmaspor: 2 Bandırmaspor: 0-2 Bandırmaspor: 0-2 YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE DENİZE DÜŞTÜ, YÜZEREK KIYIYA ÇIKTI YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE DENİZE DÜŞTÜ, YÜZEREK KIYIYA ÇIKTI

Bandırmaspor, Oğuz Kağan , Altınordu, Ali Dere, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bandırmaspor: 0-2 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bandırmaspor: 0-2 - Son Dakika
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