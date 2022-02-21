Bandırmaspor: 0-2

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx), Ferdi Karadoruk (xx)ALTINORDU: Ali (xx) - Furkan (xx), Erdi (xx), Volkan (xx), Ali Dere (xx) (Dk. 76 Şeref x), Kubilay (x) (Dk. 40 Metehan x), Recep (xx) (Dk.69 Muzaffer x), Kürşad (xx), Hüsamettin (xx) (Dk.69 Yusuf Can x), Kenan (x) (Dk. 46 Ahmet Dereli x), Ahmet İlhan (xx)BANDIRMASPOR: Gökhan (xx) - Okan (xx) (Dk. 88 Alpay x), Santos (xx), Lokman (xx), Caner (xx), Mulumba (xx), Landel (xx) (Dk. 88 Bentley x), Mehmet (xxx), Doğan (xx) (Dk.70 Guido x), Levent (xx) (Dk. 76 Osmajic xx), Keny (xxx)GOLLER: Dk. 25 Keny, Dk. 90+3 Osmajic (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Kürşad, Volkan, Metehan (Altınordu) - Mehmet (Bandırma)
TFF 1'inci Lig 25'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Altınordu'ya konuk olan Bandırmaspor, 2-0 galibiyetle ayrıldı. Bandırma temsilcisi bu galibiyetle puanını 43 yaparken, ev sahibi Altınordu 22 puanda kaldı
Kaynak: DHA
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