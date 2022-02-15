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Bandırmaspor'da Akabueze affedildi - Son Dakika

Bandırmaspor'da Akabueze affedildi

15.02.2022 14:02
Bandırmaspor'da Akabueze affedildi

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da kadro dışı bırakılan Chukwuma Akabueze'nin takıma geri döndüğü öğrenildi.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da kadro dışı bırakılan Chukwuma Akabueze'nin takıma geri döndüğü öğrenildi.

Bandırmaspor'da, teknik heyet ve yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda Nijeryalı orta saha oyuncusu Chukwuma Akabueze takıma geri döndü. Akabueze takımla birlikte çalışmalara başladı. 11 Aralık 2021 tarihinde Ankara'da oynanan 3-2'lik Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından bordo-beyazlı ekip Akabueze'yi kadro dışı bırakmış, ara transfer döneminde Akabueze kendisine takım bulamamıştı. - BALIKESİR

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Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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