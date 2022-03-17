Barcelona: 1-1 (İLK YARI) - Son Dakika
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Barcelona: 1-1 (İLK YARI)

17.03.2022 21:35
Barcelona: 1-1 (İLK YARI)

STAT: Ali Sami YenHAKEMLER: Daniele Orsato, Alessandro Giallatini, Fabiano PretiGALATASARAY: Pena - Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, GomisBARCELONA: Ter Stegen - Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Frenkie de Jong,...

STAT: Ali Sami Yen

HAKEMLER: Daniele Orsato, Alessandro Giallatini, Fabiano Preti

GALATASARAY: Pena - Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, GomisBARCELONA: Ter Stegen - Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Frenkie de Jong, Pedri, Torres, Traore, AubameyangGOLLER: Dk. 28 Marcao (Galatasaray) - Dk. 37 Pedri (Barcelona)SARI KARTLAR: Marcao (Galatasaray) - Busquets, Garcia (Barcelona)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'lık ilk maçın rövanşında Galatasaray sahasında Barcelona'yı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.6'ncı dakikada Berkan Kutlu'nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Gomis, rakibinden sıyrıldıktan sonra penaltı noktasına yakın bir bölgeden vuruşunu yaptı, top savunmaya çarptı.10'uncu dakikada Pedri'nin pasında Nelsson ve Marcao'nun arasına kaçan de Jong, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu auta yolladı.28'inci dakikada Cicaldau'nun kullandığı köşe vuruşunda Marcao'nun kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0.37'nci dakikada topla buluşan Pedri, çalımlarla ceza sahasına girdi. Rakiplerinden sıyrılarak altıpas üzerine kadar ilerleyen Pedri, yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1.45+3'üncü dakikada Traore'nin sağ kanattan içeri kestiği ortada Aubameyang'ın yaptığı kafa vuruşu üst direğe çarparak auta gitti.

İlk yarı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.


- İstanbul
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Alessandro Giallatini, Barcelona, Marcao, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Barcelona: 1-1 (İLK YARI) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barcelona: 1-1 (İLK YARI) - Son Dakika
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