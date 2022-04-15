Barcelona, Avrupa Ligi'ne veda etti - Son Dakika
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Barcelona, Avrupa Ligi'ne veda etti

15.04.2022 01:16
Barcelona, Avrupa Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları bu akşamki oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları bu akşamki oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Alman ekibi E. Frankfurt, deplasmanda Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselirken, İspanyol ekibi ise Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Gecenin sürpriz sonucuna E. Frankfurt imza attı. Alman ekibi, Barcelona'yı deplasmanda 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. West Ham United, deplasmanda Lyon'u 3-0 yenerken, Rangers ise uzatmaya giden maçta Braga'yı 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükselen diğer takımlar oldu. Bu maçların ardından Leipzig ile Rangers, West Ham United ile Eintracht Frankfurt eşleşti. Yarı final ilk maçları 28 Nisan'da rövanş ise 5 Mayıs'ta oynanacak. Avrupa'nın ikinci büyük futbol organizasyonundaki kupanın sahibi 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda belli olacak. - İSTANBUL

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Frankfurt, Barcelona, Alman, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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