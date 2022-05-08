Barcelona, Betis deplasmanından 3 puanla döndü - Son Dakika

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Betis'i 2-1 mağlup etti.

Kral Kupası'nı kazanan Betis karşısında oldukça zorlanan Barcelona, 3 puanı uzatma dakikalarında bulduğu golle aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda oyuna girdikten iki dakika sonra golünü atan Ansu Fati (Dk. 76) Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.

Barcelona'nın 19 yaşındaki yıldızı Ansu Fati, 101 gün süren sakatlığının ardından ilk kez geçen hafta Mallorca'ya karşı oynanan maçta kadroya alınmış ve son 16 dakikada oynamıştı.

Real Betis, 79. dakikada Marc Bartra'nın golüyle hemen Katalan ekibine karşılık verdi.

Karşılaşmada uzatmaların oynandığı son bölümde, 90+4. dakikada Jordi Alba ile golü bulan Barcelona, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Katalan ekibi 69 puanla 2. sıradaki yerini korurken, Real Betis ise 58 puanla 5. sırada kaldı.

La Liga'da Real Madrid, geçen hafta şampiyonluğunu ilan etmişti.