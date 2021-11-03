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Barcelona istediğine kavuşuyor! Teknik direktörlük için Xavi ile her konuda anlaşmaya varıldı - Son Dakika

Barcelona istediğine kavuşuyor! Teknik direktörlük için Xavi ile her konuda anlaşmaya varıldı

03.11.2021 00:05
Barcelona istediğine kavuşuyor! Teknik direktörlük için Xavi ile her konuda anlaşmaya varıldı

Barcelona'nın Ronald Koeman'la yolları ayırmasından sonra teknik direktörlük koltuğu için ilk aday olarak gösterilen kulüp efsanesi Xavi, Katalan deviyle anlaşma sağladı. Şu anda Al-Sadd'ı çalıştıran İspanyol hoca, kulüplerin de kısa süre içinde anlaşması sonrası imzayı atacak.

Xavi, Barcelona'nın yeni teknik direktörü olmak için artık gün sayıyor. Katalan devi, İspanyol teknik direktörle her konuda anlaşmaya vardı.

KULÜPLERİN ANLAŞMASI BEKLENİYOR

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Barcelona, şu anda Al Sadd'da görev yapan Xavi ile her konuda anlaşmaya vardı. 41 yaşındaki teknik adamın, takımın başına geçmesi için kulüplerin anlaşma sağlaması bekleniyor. İddialara göre Xavi'nin takımın başına geçmesi için artık her şey kulüplerin anlaşmasına kalmış durumda. Yakın zaman içerisinde Barcelona yönetiminin Doha'da Al Sadd yönetimi ile bir görüşme gerçekleştireceği de aktarılanlar arasında yer alıyor.

Barcelona istediğine kavuşuyor! Teknik direktörlük için Xavi ile her konuda anlaşmaya varıldı

Mundo Deportivo, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona istediğine kavuşuyor! Teknik direktörlük için Xavi ile her konuda anlaşmaya varıldı - Son Dakika Spor


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