Barcelona'nın ezeli rakibi Espanyol küme düştü - Son Dakika
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Barcelona'nın ezeli rakibi Espanyol küme düştü

Barcelona'nın ezeli rakibi Espanyol küme düştü

28.05.2023 23:07

İspanya La Liga'da Barcelona kentinin ikinci büyük takımı olan Espanyol, 37. hafta maçında Valencia ile 2-2 berabere kaldı ve küme düştü.

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Valencia ile Espanyol 2-2 berabere kaldı. Espanyol, ligin bitimine bir hafta kala küme düştü.

1 PUAN YETMEDİ

Valencia, 38'de Diego Lopez Noguerol'un golüyle öne geçti. Espanyol, 40'ta Cesar Montes ile skoru eşitledi, 50de Martin Braithwaite ile öne geçti. Valencia 90+2'de Samuel Lino ile bulduğu golle 1 puanı kurtardı.

Barcelona'nın ezeli rakibi Espanyol küme düştü

36 PUANLA DÜŞTÜLER

Bu sonucun ardından Valencia, haftayı 41 puanla kapattı. 36 puanda kalan Barcelona kentinin takımı Espanyol ise bitime 1 hafta kala küme düştü.

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