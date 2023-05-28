Barcelona'nın ezeli rakibi Espanyol küme düştü

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Valencia ile Espanyol 2-2 berabere kaldı. Espanyol, ligin bitimine bir hafta kala küme düştü.
Valencia, 38'de Diego Lopez Noguerol'un golüyle öne geçti. Espanyol, 40'ta Cesar Montes ile skoru eşitledi, 50de Martin Braithwaite ile öne geçti. Valencia 90+2'de Samuel Lino ile bulduğu golle 1 puanı kurtardı.
Bu sonucun ardından Valencia, haftayı 41 puanla kapattı. 36 puanda kalan Barcelona kentinin takımı Espanyol ise bitime 1 hafta kala küme düştü.
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