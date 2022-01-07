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Barcelona, tarihinin en pahalı transferi Coutinho'yu Aston Villa'ya kiraladı - Son Dakika

Barcelona, tarihinin en pahalı transferi Coutinho'yu Aston Villa'ya kiraladı

07.01.2022 13:01
Barcelona, tarihinin en pahalı transferi Coutinho'yu Aston Villa'ya kiraladı

İspanya'nın Barcelona Kulübü, tarihinin en pahalı transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho'yu İngiltere'nin Aston Villa takımına satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

İspanya'nın Barcelona Kulübü, tarihinin en pahalı transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho'yu İngiltere'nin Aston Villa takımına satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Barcelona'dan yapılan yazılı açıklamada, Aston Villa ile varılan anlaşma gereği satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar İngiliz kulübüne kiralanan Coutinho'nun bugün Birmingham'a giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve yeni sözleşmesine imza atacağı bildirildi.

İngiltere'nin Liverpool takımından 2018 yazında 120 milyon avro ve başarıya bağlı 40 milyon avroluk ek bedelle gelerek Barcelona'nın kulüp tarihindeki en pahalı transferi olan Coutinho, şu ana kadar toplam 106 maçta forma giyerek 26 gol attı.

Katalan takımında beklenen performansı gösteremeyen ve 30 Haziran 2023'e kadar geçerli sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun İspanyol basınına göre bonservis bedeli 18 milyon avro olarak gösteriliyor.

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Barcelona Kulübü'nün net borcu 488 milyon avroyu bulunuyor.

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Philippe Coutinho, Barcelona, İspanya, England, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Barcelona, tarihinin en pahalı transferi Coutinho'yu Aston Villa'ya kiraladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Barcelona, tarihinin en pahalı transferi Coutinho'yu Aston Villa'ya kiraladı - Son Dakika
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