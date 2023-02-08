"Cennetten bir kare" diye reklamı yapılan 250 daireli rezidans, depremde yerle bir oldu

Futbolcu Barış Civelek, Kahramanmaraş depreminde enkaz altından yaralı çıktı. Daha önce Kocaelispor, İstanbulspor ve Derincespor 'da profesyonel olarak forma giyip bu sezon Bölgesel Amatör Lig 2'nci Grup ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor'da görev yapan 29 yaşındaki Barış, 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7'lik deprem felaketine kaldığı kulübün tesis olarak kullandığı yurt binasında yakalandı.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Deprem, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Barış Civelek'ten güzel haber! Enkazın altından kendi imkanlarıyla çıktı - Son Dakika

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