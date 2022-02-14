Üye Girişi
Bartın Üniversitesi mezunu milli boksçu Demir'den altın madalya - Son Dakika

Bartın Üniversitesi mezunu milli boksçu Demir'den altın madalya

14.02.2022 15:30
Bartın Üniversitesi mezunu milli boksçu Demir'den altın madalya

Bartın Üniversitesi mezunu milli sporcu Şennur Demir, Macaristan'da düzenlenen 66. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi mezunu milli sporcu Şennur Demir, Macaristan'da düzenlenen 66. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yüksek lisans programını bitiren Demir, Debrecen kentinde yapılan turnuvada ringe çıktı.

Tüm rakiplerini geçerek finalde +81 kiloda Macar rakibi Hoffmann Reka ile karşılaşan Demir, ikinci rauntta nakavt ile birincilik kürsüsüne çıktı. Demir'e törenle altın madalyası verildi.

Aldığı başarılardan dolayı Demir'i tebrik eden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, mezun öğrencilerinin uluslararası başarılarla da kendilerini gururlandırmaya devam ettiğini belirtti.

Hedeflerinin akademik çalışmalar ve milli başarılarla Türk sporuna değer katmak olduğunu vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Bartın Üniversitesi olarak bilimsel başarılarımızın yanında, sportif alanda da elde ettiğimiz başarılarla adımızdan bahsettirmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz ve mezunlarımız hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Altın madalyayı ülkemize getiren milli gururumuz Şennur Demir'i tebrik ediyorum. Ayrıca, öğrencilerimizin başarılara ulaşmasında emek veren ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük çaba sarf eden tüm akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum."

YORUMLAR
500

Bartın Üniversitesi, Macaristan, Milli, Altın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bartın Üniversitesi mezunu milli boksçu Demir'den altın madalya - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:27 Bu bikini koli bandıyla yapıldı! Dünya basınında geniş yer buldu
15:11 Mbappe, Real Madrid'le prensipte anlaşmaya vardı! Cengiz Ünder'i gündemde
15:10 AK Partililer arasında oy aralığı gerilimi! Metin Külünk'ten yüzde 34-36 diyen Şen'e "tuzağa düştü" yorumu
15:09 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ferit babasının cinayetiyle ilgili neler buldu?
15:07 Sevgililer Günü'nü kutlayan isimler sosyal medyada adeta yarış halinde!
15:02 Aşı karşıtları delirmiş gibi! Binlerce kişinin önünde çırılçıplak koşmaya başladı!
14:58 Elon Musk, Neuralink testleri için 15 maymun kullandı! Hayvanların ölmesi büyük tepki çekti
14:57 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Efe Kartal'ı durdurabilecek mi?
14:51 Safiye hiçbir şeyden çekmedi türkücü Cüneyt'ten çektiği kadar: 2 ev, 700 bin TL paranın üstüne bir 20 bin daha yedirdi!
14:41 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu söyleyecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 15:41:26. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın Üniversitesi mezunu milli boksçu Demir'den altın madalya - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement