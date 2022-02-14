Bartın Üniversitesi mezunu milli boksçu Demir'den altın madalya

Bartın Üniversitesi mezunu milli sporcu Şennur Demir, Macaristan'da düzenlenen 66. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yüksek lisans programını bitiren Demir, Debrecen kentinde yapılan turnuvada ringe çıktı.

Tüm rakiplerini geçerek finalde +81 kiloda Macar rakibi Hoffmann Reka ile karşılaşan Demir, ikinci rauntta nakavt ile birincilik kürsüsüne çıktı. Demir'e törenle altın madalyası verildi.

Aldığı başarılardan dolayı Demir'i tebrik eden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, mezun öğrencilerinin uluslararası başarılarla da kendilerini gururlandırmaya devam ettiğini belirtti.

Hedeflerinin akademik çalışmalar ve milli başarılarla Türk sporuna değer katmak olduğunu vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Bartın Üniversitesi olarak bilimsel başarılarımızın yanında, sportif alanda da elde ettiğimiz başarılarla adımızdan bahsettirmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz ve mezunlarımız hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Altın madalyayı ülkemize getiren milli gururumuz Şennur Demir'i tebrik ediyorum. Ayrıca, öğrencilerimizin başarılara ulaşmasında emek veren ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük çaba sarf eden tüm akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum."