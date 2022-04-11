Başakşehir, Altay maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Altay ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasındaki idman, ısınmayla başladı.
Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Yarın izin yapacak turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarını 13 Nisan Çarşamba günü sürdürecek.
Kaynak: AA
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