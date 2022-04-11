Başakşehir, Altay maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Başakşehir, Altay maçı hazırlıklarına başladı

11.04.2022 14:37
Başakşehir, Altay maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Altay ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Altay ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasındaki idman, ısınmayla başladı.

Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Yarın izin yapacak turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarını 13 Nisan Çarşamba günü sürdürecek.

Başakşehir, Altay maçı hazırlıklarına başladı
Başakşehir, Altay maçı hazırlıklarına başladı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Başakşehir, Altay maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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