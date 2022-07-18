UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Başakşehir, 21 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te Fatih Terim Stadı 'nda İsrail temsilcisi Maccabi Netenya ile karşılaşacak. Bu mücadeleyi Gürcü hakem Irakli Kvirikashvili yönetecek. Kvirikashvili'nin yardımcılıklarını Giorgi Elikashvili ile David Akhvlediani üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Aleko Aptsiauri olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Başakşehir Maccabi Netanya maçını Irakli Kvirikashvili yönetecek - Son Dakika

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