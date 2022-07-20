- Başakşehir, Netanya maçına hazır

Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nda yer alan antrenman sahasında Teknik Direktör Emre Belözoğlu idaresinde gerçekleşen idman öncesi turuncu-lacivertliler, saha ortasında kısa bir toplantı yaptı. Daha sonra hafif tempolu koşu ile başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti. Başakşehir, idmanın basına kapalı bölümünde ise Netanya maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

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