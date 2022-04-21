Başkan Alim Işık: "Hedefimiz 2. lig" - Son Dakika
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Başkan Alim Işık: "Hedefimiz 2. lig"

21.04.2022 13:39
Başkan Alim Işık: "Hedefimiz 2. lig"

Belediye Başkanı Alim Işık, hafta sonu Hendekspor deplasmanına gidecek Belediye Kütahyaspor'u, idmanda ziyaret etti.

Belediye Başkanı Alim Işık, hafta sonu Hendekspor deplasmanına gidecek Belediye Kütahyaspor'u, idmanda ziyaret etti. Başkan Işık, takıma güvendiğini ifade ederek, Belediye Kütahyaspor'un dosta güven, rakibe korku verdiğini dile getirdi.

24 Nisan Pazar günü deplasmanda Hendekspor ile karşılaşacak olan Belediye Kütahyaspor, taktik idmanlarının ağırlıkta olduğu son çalışmalarını yapıyor. Zafertepe Mahallesinde yer alan Halil Akkaş Stadyumunda teknik direktör İsmail Güldüren nezaretindeki idman programını ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Kütahyaspor'un, dostuna güven verdiğini ancak rakiplerine de korku veren bir takım olduğunu ifade ederek, bu yıl ki hedefleri doğrultusunda takımın ilerlediğini söyledi.

Teknik direktör İsmail Güldüren ile birlikte ligde iyi bir noktada olduklarını ifade eden Başkan Işık, futbolculara da son haftaların verdiği stres ile baş edebilmelerinin en güzel yolunun, terlerini akıttıkları mavi lacivert formaya ve Kütahya'ya sahip çıkmak olduğunu hatırlattı.

Hendek Spor maçında takıma başarılar dileyen Başkan Işık, bir süre idmanı izledi ve teknik patron İsmail Güldüren'den takımla ilgili bilgiler aldı. - KÜTAHYA

Başkan Alim Işık: Hedefimiz 2. lig
Başkan Alim Işık: Hedefimiz 2. lig
Başkan Alim Işık: Hedefimiz 2. lig

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Belediye Kütahyaspor, İsmail Güldüren, Hendekspor, Alim Işık, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Alim Işık: 'Hedefimiz 2. lig' - Son Dakika


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