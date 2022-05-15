Başkan Bakırcı: "3. Lig kabusundan kurtulacağız" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Bakırcı: "3. Lig kabusundan kurtulacağız"

15.05.2022 18:10
Başkan Bakırcı: "3. Lig kabusundan kurtulacağız"

Fethiyespor Salı günü oynayacağı play-off yarı final ikinci karşılaşmasından coşkulu taraftarıyla galibiyetle ayrılarak final oynamak istiyor.

Fethiyespor Salı günü oynayacağı play-off yarı final ikinci karşılaşmasından coşkulu taraftarıyla galibiyetle ayrılarak final oynamak istiyor.

Teknik direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fethiyespor ekibi, çalışmalarına hız verirken, Kulüp Başkanı Esat Bakırcı ise antrenmanları yakından takip ediyor. Tüm taraftarları Fethiye Şehir Stadı'nda oynanacak olan maça davet eden Kulüp Başkanı Bakırcı; "Beşkaza ruhu taşıyan herkesin bu maça vakit ayırmasını istiyoruz. Bu maçı kazanıp finalde de başarıp üçüncü lig kabusundan da kurtulacağız" dedi.

3. Lig 3. Grup'ta play-off yarı final ikinci maçında Ofspor'u ağırlayacak Fethiyespor, teknik patron Selahaddin Dinçel yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. 1-1 lik maçın rövanşını kazanmak isteyen lacivert beyazlılar Fethiye Şehir Stadı'ndaki antrenmanı hareketli müzik eşliğinde gerçekleştirdi. Türk müziğinin hareketli şarkıları eşliğinde yaklaşık iki saat çalışan lacivert beyazlıların antrenmanı renkli görüntülere sahne oldu. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı'nın da baştan sona takip ettiği idmanda, futbolcuları taraftar da yalnız bırakmadı. İdmanda gol provaları üzerine çalışma yapılırken Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, son vuruşların daha dikkatli yapılması yönünde uyarılarda bulundu.

Kritik maç öncesi açıklama yapan Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ise "Bir üst lige çıkmak için 180 dakikamız kaldı. Bu işi başaracak güçteyiz. Salı günü galip gelip finali de geçeceğiz. Ancak bunu başarırken ikinci yarıdaki karşımıza çıkarılan engelleri de geçmiş olacağız. Üçüncü lig kabusundan inşallah kurtulacağız. Protokol dahil herkesi Salı günü maça bekliyoruz. Futbolcular sahada, taraftarlar tribünde görevlerini yaparsa bu işi başarmış olacağız. Beşkaza ruhu taşıyan herkesin bu maça vakit ayırmasını istiyoruz. Final maçını da geçip, 2. lige çıkan takım olmak istiyoruz. Ofspor maçında Serhan ve Alihan'ın pozisyonlarında, hakemin penaltı vermemesi bizim aleyhimize davranıldığını gösteriyor. Yapacak bir şey yok. Futbol oynayarak gol atarak kazanmak istiyoruz. İnanıyorum ki Salı günü turu geçip ardından finali de geçen Fethiyespor olacaktır" dedi. - MUĞLA

Başkan Bakırcı: 3. Lig kabusundan kurtulacağız
Başkan Bakırcı: 3. Lig kabusundan kurtulacağız

YORUMLAR
500
Fethiyespor rövanşa bıraktı Fethiyespor rövanşa bıraktı

Fethiyespor, Play Off, Fethiye, Salı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Bakırcı: '3. Lig kabusundan kurtulacağız' - Son Dakika


Son Dakika
18:18 Gaziantep Üniversitesi'nde "soyunma odası" yazısı "giyinme odası" olarak değiştirildi! Sosyal medyada tepkiler arka arkaya geldi
18:16 Etiler'de şaşkınlık yaratan gizem! Yol çökmesiyle ortaya çıkan yeraltı tünelinin çıkışı aranıyor
18:13 Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi
18:12 Şampiyon İstanbul'dan zaferle ayrılıyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti
17:41 Ücretsiz dağıtılan uçurtma, izdiham yarattı! Çocuklar ezildi
17:40 Küme düşen Bursaspor'un eski yıldızı Sercan Yıldırım sosyal medyan tepki gösterdi: Bu hale getirenler utanın!
17:21 Estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Raun yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı
17:18 Doğa yürüyüşünde yollarını kaybeden 100 üniversite öğrencisini jandarma kurtardı
16:58 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye değerlendirmesi: İsveç ve Finlandiya konusunda ortak bir zemin bulabiliriz
16:55 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 18:27:49. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Bakırcı: "3. Lig kabusundan kurtulacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement