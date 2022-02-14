Üye Girişi
Başkan Tavlı ile çocuklar maçta buluştu - Son Dakika

Başkan Tavlı ile çocuklar maçta buluştu

14.02.2022 14:49
Başkan Tavlı ile çocuklar maçta buluştu

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ünye Belediyesi iş birliğiyle ilçeye kazandırılan ve tamamlanan Yusuf Bahri Proje İmam Hatip Lisesi bahçesine bulunan halı sahada öğrencilerle bir araya geldi.

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ünye Belediyesi iş birliğiyle ilçeye kazandırılan ve tamamlanan Yusuf Bahri Proje İmam Hatip Lisesi bahçesine bulunan halı sahada öğrencilerle bir araya geldi. Bakanlığın desteklediği, Ünye Belediyesi'nin proje ve yapım işini üstlendiği halı sahanın tamamlanması öğrencileri mutlu ederken Başkan Tavlı, "İlçemize kazandırdığımız sahalarda gençlerimizin gülen yüzünü görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Ordu ziyareti sırasında Ünye'ye 6 semt sahası ve 1 yarı olimpik yüzme havuzunun yapılacağının müjdesini vermesinin ardından çalışmalar başlatılmış ve bakanlıkla Ünye Belediyesi'nin ortak çalışması sonucu, Ünye'nin 3 mahallesinde semt sahası kurulumu hızla yapılmıştı.

Saha çalışmalarının biri de Ünye'nin Yüceler Mahallesi'nde bulunan Yusuf Bahri Proje İmam Hatip Lisesi bahçesine yapıldı. Zemin döşeme işleminin ardından kullanıma hazır hale gelen halı sahada öğrenciler spor yapmaya başladı. Yusuf Bahri Proje İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler halı sahanın tamamlanması nedeniyle Başkan Tavlı'ya teşekkür etti.

Başkan Tavlı öğrencilerle birlikte halı sahada penaltı atışları yaparken aynı zamanda sahanın kalitesini de kontrol etti.

"Genç kardeşlerimize hayırlı olsun"

Gençlerin fikirlerine her zaman önem verdiklerini belirten Başkan Tavlı, "Gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Ünye Belediyemiz işbirliği ile ilçemize kazandırdığımız sahalarda gençlerimizin gülen yüzünü görmek bizleri mutlu ediyor. Yusuf Bahri Proje İmam Hatip Lisesi bahçesine kazandırdığımız halı sahada gençlerimizle sohbet ettik. Halı sahanın genç kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Proje kapsamında Atatürk, Yüceler, Gürecülü, Fatih ve Pelitliyatak Mahallesi'ne halı saha ve spor alanları kazandırılacak. Aynı zamanda Atatürk Parkı'ndaki halı saha da baştan aşağı yenileme çalışmaları da sürdürülüyor.

Yarı olimpik yüzme havuzu projesiyle ilgili de ihale sürecinin devam ettiği kaydedildi. - ORDU

Başkan Tavlı ile çocuklar maçta buluştu
Başkan Tavlı ile çocuklar maçta buluştu
Başkan Tavlı ile çocuklar maçta buluştu
Başkan Tavlı ile çocuklar maçta buluştu
Başkan Tavlı ile çocuklar maçta buluştu

YORUMLAR
500

İmam Hatip Liseleri, Ünye Belediyesi, Ordu, Ünye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Tavlı ile çocuklar maçta buluştu - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:29 THY'den istifa etti Hindistan kaptı: İlker Aycı, Air India'nın yeni CEO'su
14:27 Survivor'un eski yarışmacısının annesi, Acun Ilıcalı'ya isyan etti: Benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı
10:39 "Altınlarını getir dua ederek çoğaltalım" dediler, inandı! Oğlunun 100 gram altınını dolandırıcılara kaptırdı
13:31 Saçlarını yaptırmaya gitmişlerdi! Kurşunlandılar
14:25 Eski Adalet Bakanı, bakanlığın yorgunluğunu köy hayatıyla atıyor: Patates közlerken görüntülendi
14:18 Ali Koç Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı! Samandıra'da yeni tesis çalışmaları başladı
14:17 Adnan Oktar'ın eski kedicikleriydi! İngiliz basınına konuştular: İstismar edildik, hapsedildik, anestezisiz ameliyata bile zorlandık!
14:06 Zabıtalar KDV denetiminde! Vatandaşları uyardılar: Kasa ile etiket arasındaki farka dikkat edin, satış fişinde yüzde 1'i görün!
14:04 Ece Erken sosyal medyadan eşine seslendi: Kardeş dediklerin kalleş çıktılar be aşkım!
13:57 AK Partili Bülent Turan: Döviz nasıl durmuşsa, benzer adımlar enflasyonda da atıldığında bunu karşılığını göreceğiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 14:56:26. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Tavlı ile çocuklar maçta buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement