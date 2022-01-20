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Başkan Togar: "Spor tesisi sayısını beş kat artırdık" - Son Dakika

Başkan Togar: "Spor tesisi sayısını beş kat artırdık"

20.01.2022 13:49
Başkan Togar: "Spor tesisi sayısını beş kat artırdık"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemizdeki spor tesisi ve spor alanının sayısını göreve geldiğimiz ilk günden itibaren beş kat artırdık" dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemizdeki spor tesisi ve spor alanının sayısını göreve geldiğimiz ilk günden itibaren beş kat artırdık" dedi.

Sporun bireye ve gençlere nasıl bir olumlu etki sağladığından bahseden Başkan Hasan Togar, "Spor sağlıklı yaşamın anahtarıdır. Sağlığın yanında özellikle evlatlarımızın ve gençlerimizin boş vakitlerini sportif aktivitelerle geçirmelerini sağlamak onların çevrenin olumsuz ortam ve koşullarından uzak durmaları noktasında önemli bir adımdır. Hem sağlık için hem de olumsuz çevresel etkenlerden uzak durmak için bu kadar büyük bir önem arz eden spor ve sportif faaliyetler için bizler de elimizden gelenin en iyisini yaparak ilçemizdeki spor tesisi ve spor alanının sayısını göreve geldiğimiz ilk günden itibaren beş kat arttırdık" diye konuştu.

Her mahallede spor tesisi

Tekkeköy'de spor tesisi ve spor alanı olmayan mahalle kalmayacağının altını çizen Başkan Togar, "Programlarımız dahilinde iki yıl içerisinde spor tesisi veya spor alanı olmayan mahallemiz kalmayacak. Merkez mahallelerimizin yanında kırsal mahallelerimizde de tamamlamış olduğumuz suni çim halı sahalarımızda yavrularımız, gençlerimiz ve mahalle sakinlerimiz farklı alanlarda faaliyetler yürütmesini sağladık. Yine ülkemizin geleceği için örnek evlatlarımızın yetiştirildiği Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulumuzun bahçesine okul saatlerinde öğrencilerimizin, hafta sonları mahallemizin tüm gençlerinin kullanabileceği örnek bir spor tesisi daha kazandırarak hizmete sunduk. Tüm spor yatırımlarımızda desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Başkan Togar: Spor tesisi sayısını beş kat artırdık
Başkan Togar: Spor tesisi sayısını beş kat artırdık
Başkan Togar: Spor tesisi sayısını beş kat artırdık
Başkan Togar: Spor tesisi sayısını beş kat artırdık

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Hasan Togar, Tekkeköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Togar: 'Spor tesisi sayısını beş kat artırdık' - Son Dakika Spor


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