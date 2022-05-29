Başkan Zelyurt'dan Boks Şampiyonu Akbaş'a tebrik - Son Dakika
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Başkan Zelyurt'dan Boks Şampiyonu Akbaş'a tebrik

29.05.2022 16:10
Başkan Zelyurt'dan Boks Şampiyonu Akbaş'a tebrik

Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Ziraat Mühendisi Durali Zelyurt, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan milli boksör Hatice Akbaş'ı evinde ziyaret ederek tebrik etti.

Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Ziraat Mühendisi Durali Zelyurt, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan milli boksör Hatice Akbaş'ı evinde ziyaret ederek tebrik etti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Ziraat Mühendisi Durali Zelyurt beraberinde Başkan Yardımcısı Mustafa Birişik, AK Parti Doğanşehir Kadın Kolları Başkanı Gülşah Sağlam ve yönetimi ile bodrum katında antrenmanlarını yaparak hazırlandığı Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan milli boksör Hatice Akbaş'ı Akçadağ ilçesinde bulunan evinde ziyaret ederek tebrik edip, bundan sonraki hedefleri için başarılar diledi. Zelyurt ve heyet, şampiyon Hatice Akbaş'ın ailesi ile bir araya gelerek sohbet ettiler.

Zelyurt, " Böyle bir gururu bizlere yaşattığı için hemşehrimiz Hatice Akbaş'a ve ailesine teşekkür ediyorum. Şampiyonumuz Hatice kızımıza bundan sonraki hedefleri için başarılar diliyorum. Hatice Akbaş gururumuzdur" dedi. - MALATYA

Başkan Zelyurt'dan Boks Şampiyonu Akbaş'a tebrik
Başkan Zelyurt'dan Boks Şampiyonu Akbaş'a tebrik
Başkan Zelyurt'dan Boks Şampiyonu Akbaş'a tebrik

YORUMLAR
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Boksta Dünya Şampiyonu Olan Hatice Akbaş: Salonda Fareler Geziyordu, Onlarla Antrenman Yapıyordum Boksta Dünya Şampiyonu Olan Hatice Akbaş: Salonda Fareler Geziyordu, Onlarla Antrenman Yapıyordum
Kaynak: İHA

Ziraat Mühendisi, Hatice Akbaş, Doğanşehir, Boks, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Zelyurt'dan Boks Şampiyonu Akbaş'a tebrik - Son Dakika


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