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Basketbol: Bitci Erkekler Türkiye Kupası - Son Dakika

Basketbol: Bitci Erkekler Türkiye Kupası

15.02.2022 20:03
Basketbol: Bitci Erkekler Türkiye Kupası

Salon: Karataş ŞahinbeyHakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım ÇetinGaziantep Basketbol: Peterson (5), İsmail Cem Ulusoy, Gulley (12), Orhan Aydın Haciyeva, Kaba (18), Robinson (16), Leon Harun Apaydın (2), Ahmet Furkan Özkan, Duşan Aytekin (2), Koray Çekici (2), Doyle...

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin

Gaziantep Basketbol: Peterson (5), İsmail Cem Ulusoy, Gulley (12), Orhan Aydın Haciyeva, Kaba (18), Robinson (16), Leon Harun Apaydın (2), Ahmet Furkan Özkan, Duşan Aytekin (2), Koray Çekici (2), Doyle (5)

Galatasaray Nef: Ndour (2), Eray Aydoğan (3), Okben Ulubay (3), Blackshear (13), Purcell (12), Bost (20), Sadık Emir Kabaca (4), Rıdvan Öncel (11), Ege Arar (4), Kravish (5)

1. periyot: 14-19

Devre: 31-36

3. periyot: 49 - 54

Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Gaziantep Basketbol'u deplasmanda 62-77 mağlup eden Galatasaray Nef yarı finale yükseldi.

Basketbol: Bitci Erkekler Türkiye Kupası
Basketbol: Bitci Erkekler Türkiye Kupası
Basketbol: Bitci Erkekler Türkiye Kupası
Basketbol: Bitci Erkekler Türkiye Kupası

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Fatih Arslanoğlu, Erşan Kartal, İsmail Cem, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: Bitci Erkekler Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


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