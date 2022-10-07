Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › THY Euroleague: Anadolu Efes: 72 Kızılyıldız: 59 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.