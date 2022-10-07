THY Euroleague: Anadolu Efes: 72 Kızılyıldız: 59 - Son Dakika
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THY Euroleague: Anadolu Efes: 72 Kızılyıldız: 59

07.10.2022 22:34
THY Euroleague: Anadolu Efes: 72 Kızılyıldız: 59

THY Euroleague'in ilk haftasında Anadolu Efes sahasında, Kızılyıldız'ı 72-59 mağlup etti.

THY Euroleague'in ilk haftasında Anadolu Efes sahasında, Kızılyıldız'ı 72-59 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Benjamin Jimenez xx, Tomasz Trawicki xx, Arturas Sukys xx

Anadolu Efes: Micic 16, Beaubois 10, M'Baye 6, Bryant 4, Zizic 6, Clyburn 19, Pleiss 2, Polonara 5, Dunston 4, Buğrahan Tuncer, Egehan Arna

Başantrenör: Ergin Ataman

Kızılyıldız: Adams 9, Lazic 5, Mitrovic 3, Bentil 13, Lazarevic 6, Martin 8, Markovic, Ivanovic 9, Petrusev 6, Topic

Başantrenör: Sasa Obradovic

1. Periyot: 17-14 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 35-34 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 56-50 (Anadolu Efes lehine) - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor THY Euroleague: Anadolu Efes: 72 Kızılyıldız: 59 - Son Dakika

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SON DAKİKA: THY Euroleague: Anadolu Efes: 72 Kızılyıldız: 59 - Son Dakika
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