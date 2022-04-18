Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

18.04.2022 14:04
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off maçları yarın başlayacak.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off maçları yarın başlayacak.

Yarın oynanacak iki maçta play-off'a kalan ve normal sezonu 6. sırada bitiren son şampiyon Anadolu Efes, 3. sıradaki İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile deplasmanda karşılaşırken, normal sezonu lider tamamlayan Barcelona (İspanya) ise 8. sıradaki Bayern Münih'i (Almanya) konuk edecek.

Normal sezonu 4. bitiren İspanya ekibi Real Madrid, 5. sıradaki Maccabi Playtika (İsrail) ile Dörtlü Final'e kalabilme mücadelesi verirken, 2. olan Olympiakos (Yunanistan) ise play-off'ta 7. sıradaki Monaco'yla (Fransa) karşılaşacak. Bu iki maç ise çarşamba günü oynanacak.

Ligde play-off karşılaşmaları, 19 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Barcelona, Olympiakos, AX Armani Exchange Milan ve Real Madrid, play-off eşleşmelerinde saha ve seyirci avantajına sahip olacak.

İlk iki karşılaşmalar bu takımların sahasında oynanacak. Eşleşmelerde 3 galibiyete ulaşan taraf, adını 19-21 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak Dörtlü Final'e yazdıracak.

THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Barcelona-Bayern Münih

Olympiakos-Monaco

AX Armani Exchange Milan-Anadolu Efes

Real Madrid-Maccabi Playtika

YORUMLAR
500
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26. ve son hafta maçları yarın oynanacak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26. ve son hafta maçları yarın oynanacak Türk Telekom, Slovenya'da çeyrek final bileti arayacak Türk Telekom, Slovenya'da çeyrek final bileti arayacak

Türk Hava Yolları, basketbol, Play Off, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:59 Zabıt katibi evinde ölü bulundu! Ekipler intihar ihtimali üzerinde duruyor
13:56 Demokrat Partili Uysal'dan 6lı masa zirvesi öncesi liderler turu: İlk olarak Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
13:51 Elon Musk ''Evim yok, arkadaşlarımın odasında kalıyorum" sözleriyle gündem oldu! Haluk Levent, fena ti'ye aldı
13:43 DEVA lideri Babacan'dan 'seçim sonrası' vaadi: Ülkeyi zenginleştireceğiz, tarım hamlesi yapacağız!
13:39 Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir
13:27 Maske zorunluluğu kalkacak mı? Karar, Bilim Kurulu'nun çarşamba günü yapılacak toplantısında belli olacak
13:16 Eve giren babanın acı anı! 42 yaşındaki kızını başından vurulmuş halde buldu!
13:14 3 yaşındaki çocuğu eşek ısırdı! Göz kapağı kopan Fatma'ya boynundan alınan doku ile yeni göz kapağı yapıldı
13:01 İstanbul için korkutan rapor! Olası bir 7.5'lik depremde bu 13 ilçe ve 91 bin 81 bina yıkılacak
12:56 Eski sevgiliden akılalmaz intikam: Arabasına rujla küfürler yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 14:10:36. #1.12#
SON DAKİKA: Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement