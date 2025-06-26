Basketbolun efsanesi Milos Teodosic\'ten emeklilik kararı

Avrupa basketbolunun efsane isimlerinden biri olarak gösterilen Sırp yıldız Milos Teodosic, basketbola veda ediyor.

EMEKLİLİĞİNİ AÇIKLADI

CSKA Moskova'nın efsane oyuncusu olan 38 yaşındaki Milos Teodosic, basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Teodosic, emeklilik kararını sosyal medya hesabından açıklayarak,"Sevgili dostlar, saygıdeğer basketbolseverler ve basketbol severler, Öncelikle, 30 yıllık ortak mücadeleler, sevinç, mutluluk ve üzüntü için teşekkür ederim. Çemberlerin altında oynanan büyülü oyuna olan sevgimin bir aşamasına veda etme zamanım geldi. Arkamda arkamızda tutku, mücadele ve fedakarlıkla dolu yıllar var. Kazanılan kupalar da var, kaybedilen finaller de. Bunların hepsi basketbolun bir parçası ve hayatın bir parçası. Ve hiçbir şeyi değiştirmezdim. Aynı şekilde, Valjevo halkıma, Sırbistan'ıma ve bu oyunu öğrenme ayrıcalığına sahip olduğum tüm antrenörlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

EUROLEAGUE'İ 1 KEZ KAZANDI

Son olarak Crvena Zvezda forması giyen Teodosic, 2016 yılında CSKA Moskova formasıyla Euroleague'de şampiyonluğa ulaştı. Sırp oyun kurucu, 2010 yılında da EuroLeague MVP ödülünü kazanmayı başarmıştı.