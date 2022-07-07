Başpehlivan Cengizhan Şimşek: "4 gündür uyumuyorum" - Son Dakika
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Başpehlivan Cengizhan Şimşek: "4 gündür uyumuyorum"

07.07.2022 23:36

- Başpehlivan Cengizhan Şimşek: "4 gündür uyumuyorum" Antalyaspor'un 56. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı Antalyaspor'un 56. kuruluş yıldönümü kutlamasına katılan 661.

- Başpehlivan Cengizhan Şimşek: "4 gündür uyumuyorum"

Antalyaspor'un 56. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı

ANTALYA - Antalyaspor'un 56. kuruluş yıldönümü kutlamasına katılan 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi olan başpehlivan Cengizhan Şimşek (26), "Hayal olan altın kemeri takmak bize nasip oldu. 4 günden bugüne uyumuyorum" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un kuruluşunun 56. yılı, Boğaçayı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor'un ortaklaşa organizasyonunda bir araya gelen yüzlerce taraftar, kurulan platform önünde doyasıya eğlendi. Konser alanını dolduran yüzlerce taraftar şarkılara eşlik etti.

Gecenin sonunda etkinliğe katılan yüzlerce taraftar, Boğaçayı'nın etrafından yanlarında getirdikleri meşaleleri ve havai fişekleri yakarak görsel şölen oluşturdu.

Etkinliğe katılan 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi olan başpehlivan Cengizhan Şimşek, "Altın kemeri boynumuza takmak bize nasip oldu. Destek veren herkese teşekkür ederim. Bana dua ettiniz. İnandık biz de savaştık. Hayal olan altın kemeri takmak bize nasip oldu. 4 günden bugüne uyumuyorum" dedi. Taraftarlar ise Şimşek'i "Antalya seninle" gurur duyuyor diyerek alkışladı.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başpehlivan Cengizhan Şimşek: '4 gündür uyumuyorum' - Son Dakika

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