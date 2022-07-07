Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, baba ocağında coşkuyla karşılandı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Cengizhan Şimşek, Antalya'nın Serik ilçesindeki baba ocağında coşkuyla karşılandı.

Araç konvoyuyla ilçeye gelen Şimşek için belediye binası önünde tören düzenlendi.

Şimşek, törende yaptığı konuşmada, Kırkpınar'a giderken Seriklilere altın kemer sözü verdiğini belirtti. Sözünü tuttuğunu dile getiren Şimşek, "Bana güvenen Serik halkının yüzünü kara çıkarmadım. Onların destekleriyle altın kemeri memleketime getirmek nasip oldu. Altın kemerimi Serik halkına ve köyüm Gebiz'e armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şimşek, bundan sonra ise altın kemerin daimi sahibi olmayı hedeflediğini kaydetti.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da Şimşek'in Seriklilere güzel bir gurur yaşattığını söyledi. Aputkan, Şimşek'i 10 tam altın ile ödüllendirdi.

Ayrıca törende, aynı güreşlerde küçük orta büyük boyda birinci olan Serik Belediyespor Kulübü güreşçisi Atahan Eser'e de 5 tam altın hediye edildi.

Törenin ardından Şimşek, üstü açık otobüs ve araç konvoyu ile Töngüşlü ve Gebiz mahallelerine gitti. Her iki mahallede de coşkuyla karşılanan Şimşek için dua edilip, kurban kesildi.

Duygulanan Şimşek'in annesi Şerife Şimşek, "Bunlar sevinç gözyaşları, oğlumla iftihar ediyorum. Bizi çok sevindirdi." diye konuştu.

Törene katılan babası Mehmet Şimşek ile anneannesi Ayşe Büyükgebiz de sık sık Şimşek'e sarıldı.