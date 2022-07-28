Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

28.07.2022 23:01
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan)Arabam.com Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo (Dk. 69 Kahraman Demirtaş), Guilherme (Dk. 46 Yasir Subaşı), Hadziahmetovic (Dk. 46 Pavicic), Muric, Çekiçi, Rahmanovic (Dk.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo (Dk. 69 Kahraman Demirtaş), Guilherme (Dk. 46 Yasir Subaşı), Hadziahmetovic (Dk. 46 Pavicic), Muric, Çekiçi, Rahmanovic (Dk. 59 Muhammet Demir), Bytyqi (Dk. 59 Amilton), Cikalleshi

BATE Borisov: Kudravets, Nechaev (Dk. 46 Oreshkevich), Filipovic, Bordachev (Dk. 50 Bane), Malkevich, Dragun (Dk. 60 Sazonchik), Bacharou, Gromyko, Bessmertny, Milic (Dk. 60 Dostanic), Vasilevich (Dk. 65 Sotnikov)

Goller: Dk. 37 Rahmanovic, Dk. 43 Calvo (Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 72 Cikalleshi (Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 73 Çekiçi (Konyaspor)

Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Belarus temsilcisi BATE Borisov'u 2-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi.

66. dakikada Çekiçi'nin sağ kanattan pasına hareketlenen Muric'in ayak dışıyla ortasında Cebrail Karayel'in kafa vuruşunda, kaleci Kudravets direk dibinden topu kornere çeldi.

68. dakikada Muhammet Demir'in uzaktan sert şutunda, kaleci Kudravets gole izin vermedi.

72. dakikada Konyaspor sahada 10 kişi kaldı. Cikalleshi'nin rakibine müdahalesinin ardından hakem Novak Simovic, bu oyuncuya 2'nci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşma, Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

YORUMLAR
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BATE Borisov: 2-0 BATE Borisov: 2-0 UEFA Konferans Ligi: Konyaspor: 2 BATE Borisov: 0 (Maç sonucu) UEFA Konferans Ligi: Konyaspor: 2 BATE Borisov: 0 (Maç sonucu)
Kaynak: AA

Konyaspor, Sırbistan, Cebrail, Subaşı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
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