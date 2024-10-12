Bayburtlu Öğrenci Halterde Dünya İkincisi

Spor

Bayburt Üniversitesi öğrencisi Muhammet Şimşek, halterde dünya ikincisi oldu.

2024 IBSA Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası, Kazakistan'ın Astana şehrinde devam ederken, yüksek lisans öğrencisi Muhammet Şimşek, dünya çapında bir başarıya imza attı. Erkekler 100 kilo kategorisinde yarışan Şimşek, Squat dalında 215 kg, Bench Press dalında 152,5 kg ve Deadlift dalında 230 kg kaldırarak toplamda 597,5 kg ile dört gümüş madalya kazandı ve dünya ikincisi oldu. - BAYBURT