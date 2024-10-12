Bayburtlu Öğrenci Halterde Dünya İkincisi - Son Dakika
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Bayburtlu Öğrenci Halterde Dünya İkincisi

Bayburtlu Öğrenci Halterde Dünya İkincisi

Muhammet Şimşek, Kazakistan'da yapılan şampiyonada halterde dünya ikincisi oldu.

12.10.2024 05:37
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Bayburt Üniversitesi öğrencisi Muhammet Şimşek, halterde dünya ikincisi oldu.

2024 IBSA Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası, Kazakistan'ın Astana şehrinde devam ederken, yüksek lisans öğrencisi Muhammet Şimşek, dünya çapında bir başarıya imza attı. Erkekler 100 kilo kategorisinde yarışan Şimşek, Squat dalında 215 kg, Bench Press dalında 152,5 kg ve Deadlift dalında 230 kg kaldırarak toplamda 597,5 kg ile dört gümüş madalya kazandı ve dünya ikincisi oldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bayburtlu Öğrenci Halterde Dünya İkincisi - Son Dakika

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