Bayern Münih 7 golle çeyrek finalde - Son Dakika
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Bayern Münih 7 golle çeyrek finalde

09.03.2022 02:01
Bayern Münih 7 golle çeyrek finalde

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında karşı karşıya geldiği Avusturya ekibi Salzburg'u 7-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında karşı karşıya geldiği Avusturya ekibi Salzburg'u 7-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Müsabakada Polonyalı golcü Robert Lewandowski, 23 dakikada attığı 3 gol ile devler liginin en erken hat-trick yapan futbolcusu unvanını aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda Bayern Münih, rövanş maçında Allianz Arena'da Salzburg'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk 23 dakikalık bölümünde Polonyalı yıldız Lewandowski 3 kez rakip fileleri havalandırarak, skoru 3-0'a taşıdı. 31'de Gnabry durumu 4-0 yaparak ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarıda Müller 54'te skoru 5-0'a taşıyan golü kaydederken, 70'te Kjaergaard Salzburg'un tek golünü atan isim oldu. 83'te Müller yeniden sahneye çıkarak, maçı 6-1 yaptı. 85'te ise Leroy Sane maçın skorunu tayin eden golü kaydetti. Karşılaşma 7-1'lik skorla tamamlandı.

İki takım arasında son 16'da oynanan ilk maç ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Lewandowski'den rekor

Müsabakada 3 gol 1 asistlik performans gösteren Lewandowski, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en erken hat-trick yapan futbolcu unvanını da ele geçirdi. Polonyalı yıldız maçın 23. dakikasında rakip filelere 3 gol atmıştı.

Liverpool mağlubiyetle turladı

Son 16 turu ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Inter'i 2-0 mağlup eden Liverpool, Anfield'da mağlubiyete rağmen çeyrek final biletini kaptı. Kırmızılar, 61'de Martinez'in ayağından yediği gol ile 1-0 mağlup duruma düştü ve karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Ada ekibi, bu skora rağmen çeyrek finale yükselen taraf oldu. - İSTANBUL

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Avusturya, Salzburg, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayern Münih 7 golle çeyrek finalde - Son Dakika


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