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Bayern Münih, Salzburg'la yenişemedi - Son Dakika

Bayern Münih, Salzburg'la yenişemedi

17.02.2022 01:11
Bayern Münih, Salzburg'la yenişemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman devi Bayern Münih, Avusturya deplasmanında Salzburg ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman devi Bayern Münih, Avusturya deplasmanında Salzburg ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Avusturya temsilcisi Salzburg, Alman devi Bayern Münih'i sahasında konuk etti. Ev sahibi ekip, 21. dakikada Chikwubuike Adamu'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda Münih, ataklarını yoğunlaştırdı. Salzburg galibiyete çok yaklaşmışken, 90. dakikada sahneye Kingsley Coman çıktı ve skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Münih, tur şansını Almanya'ya bıraktı.

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Bayern Münih, Salzburg'la yenişemedi
Bayern Münih, Salzburg'la yenişemedi
Bayern Münih, Salzburg'la yenişemedi

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Salzburg, Alman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayern Münih, Salzburg'la yenişemedi - Son Dakika Spor


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