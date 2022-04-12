Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Villarreal yarı finalde - Son Dakika

Ne yaptın sen Altay! Derbiden 2 gün sonra ortaya çıkan görüntüsü elden ele dolaşıyor

Koltuğa oturmasıyla kalkması bir oldu! Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı

Sokağa sandalye koyup "Erkek olan gelsin" diyerek tehdit savuran Suriyeli evinden alındı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş maçında sezonun en büyük sürprizi yaşandı. Bayern Münih, Allianz Arena'da ağırladığı Villarreal'le 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

BAYERN MUNIH PARAMPARÇA

İlk yarısı golsüz biten mücadelede perdeyi 52. dakikada Robert Lewandowski açtı ve Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi. Oldukça tempolu geçen mücadelede bir an olsun oyundan kopmayan Villarreal aradığı golü 88. dakikada buldu. Sahneye çıkan Chukwueze maça dengeyi getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca, İspanya'daki maçı 1-0 kazanan Villarreal skor avantajıyla Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.