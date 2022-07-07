SPOR Bayram Bektaş, Erciyes kampını değerlendirdi - Son Dakika
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SPOR Bayram Bektaş, Erciyes kampını değerlendirdi

07.07.2022 17:41

Bayram Bektaş, Erciyes kampını değerlendirdiOlcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor'da teknik direktör Bayram Bektaş, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampı değerlendirerek, "Bugün son antrenmanımızla kampımızı tamamlayacağız.

Bayram Bektaş, Erciyes kampını değerlendirdi

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor'da teknik direktör Bayram Bektaş, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampı değerlendirerek, "Bugün son antrenmanımızla kampımızı tamamlayacağız. Ben kampın güzel geçtiğini düşünüyorum" dedi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampı değerlendiren Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, 'Kayseri Erciyes'te iyi bir kamp geçirdik. Neşe içerisinde güzel antrenmanlarla bütün oyuncuların uyum içerisinde olduğu, tüm antrenmanlarımıza güzel cevap verdiği bir kamp dönemi oldu. İyi bir seviyeye çıktık. Bugün son antrenmanımızla kampımızı tamamlayacağız. Ben kampın güzel geçtiğini düşünüyorum. Bolu kampı öncesi istediğimiz süreci geçirip oraya dönmemiz gerekiyordu. Bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Çocuklarda mutlu ve neşeli bir kamp dönemi geçirdi. Burada da bir aile ortamı gördüm ve yaşadım. Bu da beni mutlu etti. İnşallah Bolu'daki kampını da böyle geçirip lige en iyi şekilde başlarız' dedi.

Dün oynanan Gençlerbirliği maçında görmek istediği oyuncuları görme imkanı olduğunu belirten Bayram Bektaş, 'Bizim dün oynadığımız hazırlık maçı skordan ziyade oyunculara biraz daha maç temposunu kazandırıp bazı mevkilerde görmek istediğimiz bazı oyuncularımız vardı. O açıdan bizim için önemliydi. Bu arada Gençlerbirliği kulübüne ve Metin Diyadin hocamıza teşekkür ediyorum. Çünkü bizden önceki gün Kayserispor ile oynadılar. Bizi kırmayıp bizimle de maç yaptılar. Benimde görmek istediğim oyuncuları görme imkanım oldu. Dolayısıyla skordan ziyade biz sahada oynamak istediğimiz oyunu biraz daha empoze edip hem de bu kampa getirdiğimiz ve benim çok fazla izleyemediğim genç oyuncularımızı görmek adına da güzel bir maç oldu' diye konuştu.

"UMARIM SEZON SONU İPİ GÖĞÜSLEYEN TAKIM OLURUZ"

Dün çekilen Spor Toto 1'inci Lig fikstürünü de değerlendiren Bayram Bektaş, 'Fikstür belki kağıt üzerinde sizi mutlu edebilir, üzebilir ya da zordur, kolaydır ama benim için zor, kolay yok. Sadece sizin ne kadar hazır olduğunuza bağlı. Takım bütünlüğünüzü bağlayıp bağlamadığınıza bağlı ve kuvvet, kondisyon, dayanıklılık olarak her konuda bu kampların verimlerini alıp, oynamak istediğiniz oyun, sistem, taktik gibi her şeyi sahaya yansıttığınız zaman kolay veya zor maç yok. Sadece o maça ne kadar hazır ve konsantre olduğunuza bağlıdır. Biz bu şekilde bakıyoruz. Bütün camiamıza, Samsunspor ailesine fikstürümüz hayırlı olsun. Umarım en iyi şekilde o fikstürden çıkıp, sezon sonunda da ipi göğüsleyen takım oluruz' şeklinde konuştu.

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SPOR Bayram Bektaş Kampın sakatlıksız bitmesine sevindim SPOR Bayram Bektaş Kampın sakatlıksız bitmesine sevindim Gençlerbirliği, Erciyes kampını tamamlayarak Ankara'ya döndü Gençlerbirliği, Erciyes kampını tamamlayarak Ankara'ya döndü
Kaynak: DHA

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