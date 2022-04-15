Bayram Kaplan: "Parasızlıktan dolayı değil izin belgeleri eksik olduğu için turnuvaya katılamadık" - Son Dakika
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Bayram Kaplan: "Parasızlıktan dolayı değil izin belgeleri eksik olduğu için turnuvaya katılamadık"

15.04.2022 16:50
Bayram Kaplan: "Parasızlıktan dolayı değil izin belgeleri eksik olduğu için turnuvaya katılamadık"

"Sen kızsın deyip beni dışladılar" sözleriyle gündem olan hentbolcu Merve Akpınar'ın Antrenörü Bayram Kaplan, turnuvaya maddi imkansızlıklardan dolayı değil 12 tane olması gereken veli izin belgelerinden bir tanesinin eksik olmasından dolayı katılamadıklarını dile getirdi.

"Sen kızsın deyip beni dışladılar" sözleriyle gündem olan hentbolcu Merve Akpınar'ın Antrenörü Bayram Kaplan, turnuvaya maddi imkansızlıklardan dolayı değil 12 tane olması gereken veli izin belgelerinden bir tanesinin eksik olmasından dolayı katılamadıklarını dile getirdi.

Güneş'in Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü'nün kurucu başkanı ve aynı zamanda "Sen kızsın deyip beni dışladılar" sözleriyle gündem olan Merve Akpınar'ın Antrenörü Bayram Kaplan, bir basın mensubuna yaptığı, "Biz imkansızlıklar yüzünden Türkiye Şampiyonası'na katılamıyoruz. Biz bu turnuvaya gitseydik en kötü çeyrek finale kadar çıkardık" açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi.

"Sadece yanlış bir anlaşılma oldu, biz evraklarımızı zamanında yetiştiremedik"

Antrenör Bayram Kaplan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Maddi imkansızlıktan dolayı turnuvaya katılamadık diye bir olay yok. Sadece yanlış bir anlaşılma oldu. Biz evraklarımızı zamanında yetiştiremedik. Bir kafile dışarı çıktığı zaman veli izin belgelerinin olması şart. Bunun yanı sıra bizim 12 tane lisanssız sporcumuz vardı. Biz o gün evraklarımızı okulumuzdaki bir öğretmenimize gönderdik. Sağ olsun o da yardımcı oldu. Çocuklarımıza evrakları dağıttı. Evraklardan 8 tanesi geldi. Kaptan toplayacaktı. Geriye kalan 4 tanesinden de sonrasında 3 tanesi geldi. Sona güne bir tanesi yetişmedi. Otomatik olarak biz turnuvaya katılamadık. Tamamen veli izin belgelerimizden kaynaklanan bir durum. Eksik toplamamızdan kaynaklanan bir durumdu. Bunun yanında katılamayacak olan bir ekip valilik oluru aldı. KYK'de kalmak için biz yurt başvurusunda bulunduk. Dilekçemize olumlu bir dönüş sağlandı. Bütün belgeler mevcut bizde. Parasızlıktan, imkansızlıktan dolayı katılamadık cümlesi değil de veli izin belgelerimizi zamanında yetiştiremediğimiz içindir."

Takımın bulunduğu 5'li grupta 4 deplasmanları olduğunu bilgisini hatırlatan Kaplan, "Eğer dört deplasmanı karşılayabiliyorsak, beşinci deplasman olan Kahramanmaraş deplasmanını da karşılayabiliriz. Paramız yoktu yola gidemedik değil de bizim veli izin belgelerimizden kaynaklanan bir durumdu" diye konuştu. - ANKARA

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Merve Akpınar, Bayram Kaplan, gençlik, Güneş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayram Kaplan: 'Parasızlıktan dolayı değil izin belgeleri eksik olduğu için turnuvaya katılamadık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayram Kaplan: "Parasızlıktan dolayı değil izin belgeleri eksik olduğu için turnuvaya katılamadık" - Son Dakika
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