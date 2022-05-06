BB Erzurumspor'da hedef Süper Lig - Son Dakika
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BB Erzurumspor'da hedef Süper Lig

06.05.2022 18:17

- BB Erzurumspor'da hedef Süper Lig Teknik Direktör Muzaffer Bilazer: "Bizim için köprüden önce son çıkış" TFF 1. Ligde play-off'a kalmayı garantileyen BB Erzurumspor'da hedef yeniden süper lige yükselmek.

- BB Erzurumspor'da hedef Süper Lig

Teknik Direktör Muzaffer Bilazer: "Bizim için köprüden önce son çıkış"

ERZURUM - TFF 1. Ligde play-off'a kalmayı garantileyen BB Erzurumspor'da hedef yeniden süper lige yükselmek.

Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, yönetiminde Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren mavi beyazlılar ligi ilk dört içerisinde tamamlayarak play-off yarı final maçlarını avantajlı oynamak istiyor. Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, antrenman öncesinde yaptığı değerlendirmede, "Kocaeli maçıyla play-off'u garantiledik. İlk ikiden süper lige çıkmayı hedeflemiştik ancak bunu ıskaladık. Şampiyonluk hedefimiz devam ediyor. Buna da çok uzak değiliz. Yakınız. Bu hafta Gençlerbirliği, sonra Keçiören ve Denizli maçı ile bu periyodu tamamlayacağız. Hedefimiz en iyi yerde ligi tamamlamak. İlk maçı deplasmanda ikinci maçı kendi sahamızda oynamak istiyoruz. Şu an oyuncularımın performansı istediğimiz seviyede. Bu yükselişimi camia olarak bir uyanışa çevirmemiz lazım. Camiamızdan destek bekliyoruz. Bizim için köprüden öncesi son çıkış. Keçiören maçında 20 bin taraftarı sahaya bekliyoruz. Şampiyonluk için önemli bir favoriyiz. Tüm şehrin sahayı doldurmasını istiyoruz" diye konuştu.

BB Erzurumspor'un başarılı forveti Olenara ise "Son haftalarda kaybetmeme alışkanlığı kazandık. Bunu tabii ki hocamızın büyük katkısı oldu. her gün daha da iyiye gidiyoruz. Daha da iyisi gelecek" dedi.

BB Erzurumspor'da hedef Süper Lig
BB Erzurumspor'da hedef Süper Lig
BB Erzurumspor'da hedef Süper Lig
BB Erzurumspor'da hedef Süper Lig
BB Erzurumspor'da hedef Süper Lig
BB Erzurumspor'da hedef Süper Lig

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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