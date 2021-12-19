Belediye Derincespor: 1-0

STAT: İlçe
HAKEMLER: Deniz Sercan Akgül (xx), Adnan Akbulut (xx), Ulaş Çelik (xx)FETHİYESPOR: Enes (xxx) - Erdinç (xx), Soner (xxx), Özgür (xxx), Onur (xxx), Serdar Ümit (xx) (Dk. 90+2 Onur Taha), Talha (xxx) (Dk. 87 Şahan), Nurettin (xxx) (Dk. 90 Mehmet Sacit), Serhat (xx), Ali Han (xxxx) (Dk. 90+1 Burak), Serhan (xx) (Dk. 87 İbrahim)BELEDİYE DERİNCESPOR: Taha (x) - Efe (xx), Kadir (x) (Dk. 75 Mert Somay xx), İlker (xx), Tayfun (x), Mesut Can (xx), Muhammet Fatih (xx), Bertuğ (xx), Melih (xx), Ramazan (x) (Dk. 69 Mehmet Tosun x), Muhammed Enes (x)GOL: Dk. 72 Ali Han (Fethiyespor)
SARI KARTLAR: Serhat, Soner, Özgür (Fethiyespor) - Tayfun, Kemal, Kadir, Bertuğ (Belediye Derincespor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Fethiyespor, ilk yarının son maçında evinde takipçilerinden Belediye Derincespor'u da 1-0 yendi. Fethiye İlçe Stadı'ndaki mücadelede ev sahibinin golünü 72'nci dakikada yıldız forveti Ali Han attı. Grupta üst üste 6'ncı galibiyetini alan, son 4 maçtır sahadan 1-0'lık sonuçlarla galip ayrılan Fethiyespor, sezonun ilk devresini 43 puanla en yakın rakibinin 9 puan önünde zirvede tamamladı.
Kaynak: DHA
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