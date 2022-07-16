Edinilen bilgiye göre, 12 gün sürecek olan kampta takım, ilk antrenmanını yaptı.

Kaynak: İHA

Belediye Kütahyaspor, Muhammed Burak, Karahisar, Can Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Belediye Kütahyaspor çalışmalarına başladı - Son Dakika

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