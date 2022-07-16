Belediye Kütahyaspor çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Belediye Kütahyaspor çalışmalarına başladı

16.07.2022 12:56
Belediye Kütahyaspor çalışmalarına başladı

3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor, 2022-2023 sezonu çalışmalarına Afyonkarahisar'da start verdi.

3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor, 2022-2023 sezonu çalışmalarına Afyonkarahisar'da start verdi.

Edinilen bilgiye göre, 12 gün sürecek olan kampta takım, ilk antrenmanını yaptı.

Kampta Bilal Şeflek, Muhammed Burak Çelik, Can Türk, İsmail Karakaş, Fatih Kunat, İbrahim Başer, Özgür Kazar, Emrah Dağ, Hasan Sürmeli, Yasin Reis, Önder Akdağ, Alper Kağan Çakır, Kadir Bilimler, Erdinç Çepoğlu, Ali Kemal Özkan, Ali Mert Işık, Yusuf Atasoy, Mert Yıldız, (Alt Yapı) Süleyman Tunahan Yılmaz, (Alt Yapı) ve Hakan Şimşek (Alt Yapı) yer alıyor. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Belediye Kütahyaspor, Muhammed Burak, Karahisar, Can Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belediye Kütahyaspor çalışmalarına başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediye Kütahyaspor çalışmalarına başladı - Son Dakika
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