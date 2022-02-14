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Belediye Kütahyasporlu stoper Konuksever rekora gidiyor - Son Dakika

Belediye Kütahyasporlu stoper Konuksever rekora gidiyor

14.02.2022 13:27
Belediye Kütahyasporlu stoper Konuksever rekora gidiyor

Belediye Kütahyaspor'un Osmaniye, Karaman ve Fatsa maçlarından sonra Başkent Gözgözler Akademi FK maçında da gol atan İbrahim Konuksever, Belediye Kütahyaspor forması altında attığı 4 golle bir sezonda en fazla gol atan savunma oyuncularını yakaladı.

Belediye Kütahyaspor'un Osmaniye, Karaman ve Fatsa maçlarından sonra Başkent Gözgözler Akademi FK maçında da gol atan İbrahim Konuksever, Belediye Kütahyaspor forması altında attığı 4 golle bir sezonda en fazla gol atan savunma oyuncularını yakaladı.

Uzun yıllar Aksarayspor'da takım kaptanlığı yapan liglerin tanınan stoperlerinden İbrahim Konuksever bu sezon Belediye Kütahyaspor'un başarısı için ter döküyor.

Uzun süre yedek beklemesine karşın formayı kapmak için çok çalışan deneyimli stoper Başkent Gözgözler Akademi FK maçında Belediye Kütahyaspor formasıyla 4. kez ağları havalandırdı.

Osmaniye, Karaman ve Fatsa maçlarından sonra Başkent Gözgözler Akademi FK maçında da gol atan İbrahim Konuksever, Kütahyaspor forması altında bir sezonda en fazla gol atan savunma oyuncularını yakaladı.

Konuksever, ligin kalanında 1 kez daha gol sevinci yaşarsa bir sezonda en fazla gol atan Belediye Kütahyasporlu savunma oyuncusu unvanını ele geçirecek. Aynı zamanda bu sezon İbrahim'in kariyerindeki en golcü sezonu.

Belediye Kütahyaspor tarihinde 1992-1993 sezonunda Sabri Canbuldu, 1996-1997 sezonunda ise İbrahim Fatih Demiral 4 golle sezonu kapatmıştı. - KÜTAHYA

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Belediye Kütahyaspor, Osmaniye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Belediye Kütahyasporlu stoper Konuksever rekora gidiyor - Son Dakika Spor


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