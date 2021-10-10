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Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti - Son Dakika

Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti

10.10.2021 12:31

Meydan okumaların ve küfürleşmenin sonunda Fury, nakavtla kazandı. Büyük Britanyalı Tyson Fury, ABD'li Deontay Wilder'ı nakavt ederek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korudu. Fury, "Wilder hasta ruhlu biri ve onu sevmiyorum. Çok kolay yeneceğim" sözlerini söylemişti. Wilder, Fury'yi hileyle suçlamıştı. İki sporcu maçın ardından birbirlerini öven açıklamalar yaptı. İki usta dövüşçü Tyson Fury ve Deontay Wilder'ın rekabeti, tarihin en büyük maçlarından biri olarak görülüyor.

Dünya Boks Konseyi(WBC) ağır sıklet unvan maçında Büyük Britanyalı ile ABD'li Deontay Wilder, Las Vegas'ta karşı karşıya geldi. 33 yaşındaki Tyson Fury, 35 yaşındaki Wilder'ı 11. rauntta nakavt ederek WBC Dünya Ağır Sılet Şampiyonu unvanını korudu.

Belgesellere konu olacak maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti

YERE DÜŞTÜ AMA PES ETMEDİ

Korakor geçen raundlarda Wilder, Fury'yi yere düşürdü. Fury'nin kaybedeceği sanıldı ama İngiliz boksör kalkıp dövüşmeye devam etti. 11. rauntta ise Fury, Wilder'ın nakavt etti ve maçı aldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Deontay Wilder, önlem amaçlı olarak hastaneye götürüldü. Wilder, "Elimden geleni yaptım ama yetmedi. Fury güçlü bir adam ve birkaç iyi yumruk çıkardı. Üçlemeye baktığımızda tarihteki en iyiler arasında yer alacağız" diye konuştu. Fury de, "O benim üst seviyeye çıkmamı sağladı. Harika bir dövüştü. Ama dünyanın en iyisi benim, o ise ikinci" dedi.

"YAŞAM DESTEK ÜNİTESİNDE KALIRDI"

Dünya basınında kaybeden Wilder için de inanılmaz başlıklar atıldı. Fury'nin yumruklarıyla başka bir boksörün yaşam destek ünitesine bağlanabileceği yorumları yapıldı.

Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti

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Son Dakika Spor Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti - Son Dakika Spor


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