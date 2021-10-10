Dünya Boks Konseyi(WBC) ağır sıklet unvan maçında Büyük Britanyalı ile ABD'li Deontay Wilder, Las Vegas'ta karşı karşıya geldi. 33 yaşındaki Tyson Fury, 35 yaşındaki Wilder'ı 11. rauntta nakavt ederek WBC Dünya Ağır Sılet Şampiyonu unvanını korudu.
Korakor geçen raundlarda Wilder, Fury'yi yere düşürdü. Fury'nin kaybedeceği sanıldı ama İngiliz boksör kalkıp dövüşmeye devam etti. 11. rauntta ise Fury, Wilder'ın nakavt etti ve maçı aldı.
Deontay Wilder, önlem amaçlı olarak hastaneye götürüldü. Wilder, "Elimden geleni yaptım ama yetmedi. Fury güçlü bir adam ve birkaç iyi yumruk çıkardı. Üçlemeye baktığımızda tarihteki en iyiler arasında yer alacağız" diye konuştu. Fury de, "O benim üst seviyeye çıkmamı sağladı. Harika bir dövüştü. Ama dünyanın en iyisi benim, o ise ikinci" dedi.
Dünya basınında kaybeden Wilder için de inanılmaz başlıklar atıldı. Fury'nin yumruklarıyla başka bir boksörün yaşam destek ünitesine bağlanabileceği yorumları yapıldı.
Son Dakika › Spor › Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti - Son Dakika Spor