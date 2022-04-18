TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta uzun süre amatör kümeye düşme korkusu yaşayan Bergama Belediyespor, son haftalarda müthiş bir çıkışla rahatladı. Grupta üst üste 4'üncü galibiyetini evinde Criptoswaps Çatalcaspor'u 1-0 yenerek alan Bergama, Soner Keleş teknik direktörlüğü devraldıktan sonra çıktığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Kırmızı-lacivertli ekip düşme hattından başladığı yükselişte 45 puanla 8'inci sıraya tırmandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Bergama Belediyespor'dan müthiş seri - Son Dakika