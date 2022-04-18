Bergama Belediyespor'dan müthiş seri - Son Dakika
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Bergama Belediyespor'dan müthiş seri

18.04.2022 13:47
Bergama Belediyespor'dan müthiş seri

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta uzun süre amatör kümeye düşme korkusu yaşayan Bergama Belediyespor, son haftalarda müthiş bir çıkışla rahatladı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta uzun süre amatör kümeye düşme korkusu yaşayan Bergama Belediyespor, son haftalarda müthiş bir çıkışla rahatladı. Grupta üst üste 4'üncü galibiyetini evinde Criptoswaps Çatalcaspor'u 1-0 yenerek alan Bergama, Soner Keleş teknik direktörlüğü devraldıktan sonra çıktığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Kırmızı-lacivertli ekip düşme hattından başladığı yükselişte 45 puanla 8'inci sıraya tırmandı.


- Bergama
Bergama Belediyespor'dan müthiş seri
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Türkiye Futbol Federasyonu, Bergama Belediyespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bergama Belediyespor'dan müthiş seri - Son Dakika
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