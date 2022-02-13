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Berkin Usta, Pekin'de büyük slalomda yarıştı - Son Dakika

Berkin Usta, Pekin'de büyük slalomda yarıştı

13.02.2022 13:39
Berkin Usta, Pekin'de büyük slalomda yarıştı

Milli sporcu Berkin Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Erkekler Alp Disiplini Büyük Slalom'da ilk kez katıldığı olimpiyat oyunlarında 43'üncü sırada yer aldı.

Milli sporcu Berkin Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Erkekler Alp Disiplini Büyük Slalom'da ilk kez katıldığı olimpiyat oyunlarında 43'üncü sırada yer aldı.

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli takım sporcusu Berkin Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda büyük slalomda Türkiye'yi temsil etti.  Erkekler Alp Disiplini Büyük Slalom'da yarışan Berkin Usta, ilk inişinde 89 sporcu arasında 1.17.91'lik derecesiyle 45'inci olurken, ikinci inişinde de 1.24.81'lik derece elde etti. Berkin Usta, toplamda 2.42.72'lik derecesiyle ilk kez katıldığı olimpiyat oyunlarında 43'üncü sırada yer aldı.

Milli sporcu, 16 Şubat Çarşamba günü Erkekler Slalom yarışında ilk inişini TSİ 05.15'te gerçekleştirecek. TSİ 08.45'te ise ikinci inişini yapacak.

Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarında ayrıca 16 Şubat Çarşamba günü TSİ 12.00'de Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun, Bayanlar Kayaklı Koşu Takım Yarışı'nda ülkemizi temsil edecek.


Berkin Usta, Pekin'de büyük slalomda yarıştı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Berkin Usta, Pekin'de büyük slalomda yarıştı - Son Dakika Spor


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