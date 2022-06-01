Bertuğ Bayar, Altınordu'da - Son Dakika
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Bertuğ Bayar, Altınordu'da

01.06.2022 15:02
Bertuğ Bayar, Altınordu'da

Altınordu, 25 yaşındaki santrfor Bertuğ Bayar ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Altınordu, 25 yaşındaki santrfor Bertuğ Bayar ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, kadrosunu Bertuğ Bayar ile güçlendirdi. Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'da forma giyen oyuncu ile Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. 31 Ekim 1996 doğumlu oyuncu, Altınordu A Takım CEO'su Mehmet Necati Özdeniz'in de katıldığı imza töreninde kendisini Altınordu'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Futbola 2015-2016 yılında Dinamo Zagrep II Takımı'nda başlayan Bayar, Akhisarspor'a transfer oldu. Bertuğ Bayar, Akhisarspor'da forma giyerken Amed Sportif, Tuzlaspor U19, Bucaspor ve Şile Yıldızspor'a kiralandı. Son 3 yıldır Akhisarspor'da forma giyen Bertuğ Bayar, geçen sezon forma giydiği 29 maçta 11 gol kaydetti.

Mustafa kocabaş profesyonel oldu

Öte yandan kırmızı-lacivertli kulüp, Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U19/18 Takımı oyuncularından Mustafa Kocabaş ile profesyonel sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon U19 TFF 1. Lig'de şampiyon olan Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U19/18 Takımı'nda forma giydi. Diğer yandan Gelişim Ligleri Elit U17 Ligi yarı finalinde Galatasaray U17 Takımı ile karşılaşacak Altınordu U17 Takımı, pazar günü Antalya'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. - İZMİR

Bertuğ Bayar, Altınordu'da
Bertuğ Bayar, Altınordu'da
Bertuğ Bayar, Altınordu'da

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bertuğ Bayar, Altınordu'da - Son Dakika


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