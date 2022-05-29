Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen oyunu kullandı - Son Dakika
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Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen oyunu kullandı

29.05.2022 15:20
Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen oyunu kullandı

- Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen oyunu kullandı Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oyunu 5. sandıkta kullandı.

- Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen oyunu kullandı

İSTANBUL - Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oyunu 5. sandıkta kullandı.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi'nde devam ediyor. Siyah-beyazlıların başkan adayı Fuat Çimen oy verme işlemi yaptı. Çimen oyunu 5. sandıkta kullandı.

Oy verme işlemi saat 11.05 itibariyle başladı ve saat 17.00'ye kadar sürecek.

Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen oyunu kullandı
Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen oyunu kullandı
Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen oyunu kullandı
Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen oyunu kullandı
YORUMLAR
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Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen listesini teslim etti Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen listesini teslim etti SPOR Fuat Çimen yönetim kurulu listesini teslim etti SPOR Fuat Çimen yönetim kurulu listesini teslim etti
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen oyunu kullandı - Son Dakika


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