Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

16.04.2022 14:11
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Giresunspor maçı için bugün saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Giresun'a giderek kampa girecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Beşiktaş'ta Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti Beşiktaş, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig, Valerien Ismael, Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Ali Babacan'dan HDP'ye açılan kapatma davasına tepki: Defalarca kapatılmış, bitmiş mi? İyi halt ettiniz
14:00 İznini memleketinde kullanan uzman çavuş traktör kazasında yaşamını yitirdi
13:55 İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada neredeyse annesiyle aynı boyda
13:40 Otoyolları mesken tutan fuhuş çetesi çökertildi: Araçları durdurup gasp yapan çete kendine özgü lisan bile geliştirmiş!
13:34 Ünlü sunucu ve mimar Selim Yuhay'ın mutlu günü: Ve biz evlendik
13:15 Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı
13:13 Serdar Dursun yıllar önce tribünde izlediği maçın kaydını, geçen haftaki maç görüntüleriyle birlikte paylaştı: Kıyamet koptu
13:01 Rusya'dan İngiltere hamlesi: Aralarında İngiltere Başbakanı Johnson'ın da olduğu 13 yönetici için yaptırım kararı alındı
12:50 Sokak sokak gezerek sattığı patatesler, park halindeki aracıyla birlikte çalındı: Çocuklarımın ekmeğiydi
12:42 Adana'da polise silahlı saldırı: Zanlı yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 14:18:19. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement