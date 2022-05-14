Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı

14.05.2022 15:50
Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz ile sakatlıkları bulunan Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic kadroya dahil edilmedi.

Bu oyuncuların yanı sıra Domagoj Vida, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre müsabaka kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın Göztepe müsabakası kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatcı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.

Hazırlıkları tamamladı

Beşiktaş, yarınki karşılaşmanın hazırlıklarını da tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Beşiktaş, karşılaşma için akşam saatlerinde özel uçakla İzmir'e gidecek.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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