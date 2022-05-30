SPOR Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulunda yer alan isimler DHA'ya konuştu

Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulunda yer alan isimler DHA'ya konuştu

Emre Kocadağ: Mali disiplinden kopmadan her branşta şampiyonluğa koşacak bir Beşiktaş yaratmak istiyoruz

Umut Şenol: Beşiktaş'a yakışan şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz

Serhan Çetinsaya: 3 yıl içinde güzel hizmetler vermek için göreve geldik

Umut Tahir Güneş: Hedefimiz Beşiktaş camiasına, taraftarına en iyi hizmeti verebilmek

Mehtap Mutluşan Ferah: Hedefim kadınlara futbolu daha çok sevdirmek

Murat Kılıç: Camiaya hayırlı olsun

Ali Bayrak: Seçim tüm camiaya hayırlı olsun

Seyit Ateş: Beşiktaş'a her noktada hizmet etmek şereftir

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ın olağan seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, yeniden başkanlığa seçildi. Siyah-beyazlı kulüpte ikinci dönemini geçirecek Çebi'nin yönetim kurulunda yer alan Emre Kocadağ, Umut Şenol ile ilk kez yönetimde yer alacak isimlerden Serhan Çetinsaya, Umut Tahir Güneş, Mehtap Mutluşan Ferah, Murat Kılıç, Ali Bayrak ve Seyit Ateş, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin bir önceki yönetim kurulunda asbaşkanlık görevini üstlenen Emre Kocadağ, "Zor bir dönem yine. Mali anlamda bütün kulüplerin zorluklar yaşadığı bir dönem. Biz 2.5 sene önce geldiğimizde de zorluklarla mücadele ettik. Bundan sonra da 3 senelik dönemde de inşallah kongre üyelerinin verdiği yetkiyi iyi kullanacağız. Onlara mahcup olmamaya çalışacağız. Umarım bizim ve Beşiktaş için güzel bir 3 yıl olur, bu dönemi iyi değerlendiririz" dedi.

"HOCAMIZLA YOLA DEVAM EDİYORUZ"

Valerien Ismael ile yola devam ettiklerini söyleyen Kocadağ, "Gelecekle alakalı önce mali disiplinden kopmadan, her branşta şampiyonluğa koşacak Beşiktaş yaratmak hedefimiz. İnşallah başarılı oluruz" diye konuştu.

UMUT ŞENOL: BEŞİKTAŞ'A YAKIŞAN ŞEKİLDE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Beşiktaş'ta bir demokrasi şöleni yaşandığını ifade eden Umut Şenol, "Çok güzel bir seçim oldu. Baktığınız zaman başkanımız bir önceki dönem geçerli oyların yüzde 59'unu alarak kazanmıştı. Bu dönem 70'ini alarak kazandı. Camiamızın başkanımıza teveccühü artarak devam ediyor. Kurullar arasında da güzel bir seçim oldu. Beşiktaş için bir demokrasi şöleniydi. Keşke başkanımızın söylediği gibi katılım daha fazla olsaydı. Bizim oy kullanabilecek 17, 18 bin kongre üyemiz var. Ancak buraya gelen kişi sayısı 4 bin 500'dü. Bunu irdelemek lazım. Neyi daha iyi yapmak lazım, insanların ilgisini Beşiktaş kongresine, camiasına, kulübüne nasıl daha çok artırabiliriz, onları burada daha çok nasıl paydaş haline getirebiliriz onu düşünmek lazım. Ona odaklanacağız. Camiamıza dürüst, namuslu şekilde, Beşiktaş'a yakışan şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

SERHAN ÇETİNSAYA: 3 YIL İÇİNDE GÜZEL HİZMETLER VERMEK İÇİN GÖREVE GELDİK

Centilmence bir yarış olduğunu, göreve geldikleri 3 yıl içinde siyah-beyazlı kulübe güzel hizmetler vermek istediklerini dile getiren Serhan Çetinsaya, "Güzel bir seçim oldu. Başkanımızın dediği gibi başkanımızı temsil etmeye gönüllü 2'den çok aday olsaydı. Gönül bunu isterdi ama olmadı. Bir adayla yarıştık. Centilmence geçen bir yarış oldu. Mutluyuz, seçimi kazandığımız için. Önümüzdeki 3 yıl içinde Beşiktaş'a güzel hizmetler vermek için göreve geldik. Fuat Bey'in başkanımızı tebrik etmesinden dolayı çok mutlu olduk. Zaten biz seçimin böyle bir atmosferde geçmesini diliyorduk. Fuat Bey de sağ olsun başkanımızı tebrik etti. Seçimin böyle bir atmosferde, kavgasız, gürültüsüz sonuçlanmasından dolayı mutluyuz. 17 bin 300 kişi oy kullanabilecekken, bu sayı 4 bin 500'de kaldı. Bir sonraki seçimde Beşiktaş'ın gerçek sahibi olan genel kurul üyelerinin Beşiktaş'a destek vermek, en demokratik haklarını kullanmaları için seçimde daha aktif şekilde rol almalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.

UMUT TAHİR GÜNEŞ: HEDEFİMİZ BEŞİKTAŞ CAMİASINA, TARAFTARINA EN İYİ HİZMETİ VEREBİLMEK

Hedeflerinin camia ve taraftara en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu söyleyen Umut Tahir Güneş, "Çok mutluyuz. Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Yeni göreve Beşiktaşımız için başlangıç yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın dediği gibi daha fazla rakip olabilirdi. Ancak Fuat Bey ve ekibinin verdiği mücadeleyi tebrik ediyoruz. Hedefimiz Beşiktaş camiasına, taraftarına en iyi hizmeti verebilmek. Bu sene Beşiktaş'ın şampiyonluğunu görebilmek" dedi.

MEHTAP MUTLUŞAN FERAH: HEDEFİM KADINLARA FUTBOLU DAHA ÇOK SEVDİRMEK

Heyecanlı olduğunu dile getiren Mehtap Mutluşan Ferah, şu ifadeleri kullandı:

"Çok heyecanlıyım. Yeni bir dönem başlayacak. Oy vermeye gelen herkese teşekkür ederim. Bütün konuları değerlendireceğiz. 4, 5 bin kişi katıldı. Bu katılımı çoğaltmaya çalışacağız. Hedefim kadınlara daha çok futbolu sevdirmek, katılımı artırmak. İnşallah bundan sonraki yönetimde daha fazla kadın yönetici görürüz."

MURAT KILIÇ: CAMİAMIZ BİZE GÜVENSİN

Beşiktaş camiasından kendilerine güvenmelerini isteyen Murat Kılıç, "Oy veren kongre üyelerine teşekkür ediyorum. 3 yıllık dönemde çok iyi işler yapacağız. Lütfen bize güvensinler, başarılarımızı yavaş yavaş izlesinler. Ben yönetime girerken, Ahmet başkanımıza daha çok ticari konularla ilgileneceğimi söyledim. Görev paylaşımı henüz tam olarak belli değil. Ancak başkanımızın verdiği görevi layıkıyla yerine getireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

ALİ BAYRAK: CAMİAYA HAYIRLI OLSUN

Seçimin siyah-beyazlı camiaya hayırlı olmasını dileyen Ali Bayrak, şöyle konuştu:

"Diğer aday Fuat Bey'e de teşekkür ediyoruz. Gayet sağlıklı ve güzel bir seçim oldu. Huzurlu bir seçim oldu. Ben kendi adıma bu onurlu ve şerefli görevi elimden geldiğince, hak ettiği, bir Beşiktaşlı'ya yakışır şekilde yapacağıma söz veriyorum. Seçim bütün camiaya hayırlı olsun. Şu an görevlerimiz belli değil. Mazbatadan sonra başkanımız ne görev verirse, o görevi hakkıyla yerine getireceğiz inşallah."

SEYİT ATEŞ: BEŞİKTAŞ'A HER NOKTADA HİZMET ETMEK ŞEREFTİR

Beşiktaş'a faydalı olmaya çalışacaklarını belirten Seyit Ateş ise, "Ahmet başkan ile kongrede yeniden yönetime seçilmek kendi açımdan önemli bir haslet, istediğim bir şeydi. Sayın başkanım uygun görüp davet ettiler. İnşallah iyi hizmetler yaparız. Beşiktaş'ı mutlu edecek sonuçlar alırız. Beşiktaş'a faydalı olmaya çalışacağız. Fikret Orman döneminde de yönetici oldum. O dönemde Beşiktaş'ın sıkıntıları vardı. Ama Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ı borçsuz hale getirme mücadelesini inanılmaz derecede güzel götürüyor. İnşallah Beşiktaş'ı borçsuz hale getirirsek, saha sonuçlarına da bunu yansıtırsak çok mutlu bir sezon geçiririz. Başkan nerede görev verirse seve seve yaparız. Beşiktaş'a her noktada hizmet etmek şereftir" diye konuştu.