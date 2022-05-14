Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, İzmir'de genel kurul üyeleriyle buluştu - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bundan sonra ekonomik şartlara uygun, kulübün ekonomisini düzeltmeyi amaçlayan, sportif faaliyetlerde başarıyı alt yapıdaki çocuklarla başarabilen bir yönetim tarzı benimseyeceklerini belirterek, "Az harcayarak çok başarı elde edebileceğimiz bir düzeni kurmaya çalışacağımızı buradan beyan etmek istiyorum." dedi.

Çebi, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş kafilesiyle geldiği İzmir'de, bir düğün salonunda yönetim kurulu üyeleriyle buluştu.

Etkinlikte bir konuşma yapan Çebi, Göztepe stadında geçtiğimiz sezon şampiyon olduklarını anımsatarak, İzmir'in kendileri için bereketli ve yerinin ayrı olduğunu söyledi.

Önlerinde bir seçimin olduğunu hatırlatan Çebi, "Muhtemelen 28 ve 29 tarihlerinde mali ve idari genel kurulumuz ve seçimli genel kurulumuzu yapacağız. Bütün Beşiktaşlı genel kurulu üyesi dostlarımızın o gün orada olmalarını istirham ediyorum, rica ediyorum. Çünkü seçime ne kadar çok aday girerse, ne kadar çok genel kurul üyemiz orada olursa bu diğer kulüplerimizin karşısında bizleri güçlü kılacaktır. Bu sebeple bu seçimde özellikle kime oy verilecek verilsin. Bunun hiçbir önemi yok. Herkesin gönlünde bir aslan yatar, beğendikleri vardır." dedi.

Çebi, tüm genel kurul üyelerine seslenerek, "Gelin, bu seçimli genel kurulda bir rekor kıralım. 10 bin kişi. Geçen sefer galiba 8 bin küsür kişiydik. Bu sefer 10 binin üzerine çıkmayı hedefleyelim. 17-18 bin genel kurul üyemizin oy kullanma hakkı var. Ah keşke sağlıkları sıhhatleri yerinde olsa da hepsi gelseler. Ne olur istirham ediyorum o gün lütfen orada olun." ifadelerini kullandı.

" 2.5 yıl boyunca Beşiktaş'a hizmet etmeye çalıştım"

Bir dönem daha aday olmak için genel kurulda huzura çıkacağını bildiren Çebi, şöyle konuştu:

"Soranlar var 'Politikanız ne? Kendinizi anlatır mısınız' diyenler var. 2.5 yıl boyunca Beşiktaş'a hizmet etmeye çalıştım. Genel kurulu üyelerine benim kendimi anlatmak gibi bir durumum olduğunu düşünmüyorum. Ancak bundan sonrası için ne düşündüğümüz siz genel kurulu üyelerime ifade etmek mecburiyetim olduğunu da çok iyi biliyorum. Bundan sonra ekonomik şartlara uygun, kulübümüzün ekonomisini düzeltmeyi amaçlayan, sportif faaliyetlerde başarıyı alt yapıdaki çocuklarımızla başarabilen bir yönetim tarzı benimseyeceğimizi, az harcayarak çok başarı elde edebileceğimiz bir düzeni kurmaya çalışacağımızı buradan beyan etmek istiyorum. Bugüne kadarki olan 30 aylık süreçte sadece ve sadece idari ve mali anlamda yapılmış olan bir sürü kusurlu kontratlardan kurtulma mücadelesi verdik. Şimdi bu saatten sonra da yeni yapılacak düzgün ve düzenli kontratlarla Beşiktaşımız'ın geleceğini sportif başarı anlamında kovalarken de ekonomisini derlemeye ve toparlamaya başladığımız bir sürecin tarafımızdan başlatılacağını, politikamızın ve siyasetimizin bundan sonra bu olacağını arz etmek istiyorum."

Çebi, daha sonar genel kurul üyeleriyle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.