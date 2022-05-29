Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi

29.05.2022 17:19
Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu, Akatlar Spor Kompleksi'nde devam ediyor.

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu, Akatlar Spor Kompleksi'nde devam ediyor. Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra Fuat Çimen'in yer aldığı seçim iki adaylı gerçekleştirildi.

Saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00 itibariyle sona erdi. Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, 4 numaralı sandıkta; başkan adayı Fuat Çimen ise 5 numaralı sandıkta oyunu kullandı.Öte yandan 15 bin 512 kişinin oy kullanma hakkının olduğu olağan seçimli genel kurula, toplamda 4 bin 529 kişi katılım gösterdi.

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi
Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi
Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi
Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi
Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi
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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika
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