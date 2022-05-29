Beşiktaş seçiminde kurullar belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş seçiminde kurullar belli oldu

29.05.2022 22:37

- Beşiktaş seçiminde kurullar belli oldu Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda seçme ve sicil kurulu başkanlığını Şahabettin Önkol, denetleme kurulu başkanlığını Gökhan Tiryaki ve disiplin kurulu başkanlığını ise Ahmet Akpınar kazandı.

- Beşiktaş seçiminde kurullar belli oldu

İSTANBUL - Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda seçme ve sicil kurulu başkanlığını Şahabettin Önkol, denetleme kurulu başkanlığını Gökhan Tiryaki ve disiplin kurulu başkanlığını ise Ahmet Akpınar kazandı.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi'nde yapıldı. Oylama sonucunda siyah-beyazlı kulübün kurul başkanları da belli oldu. Seçimlerde, seçme ve sicil kurulu başkanlığına Şahabettin Önkol, denetleme kurulu başkanlığında Gökhan Tiryaki ve disiplin kurulu başkanlığına ise Ahmet Akpınar seçildi.

Beşiktaş seçiminde kurullar belli oldu
Beşiktaş seçiminde kurullar belli oldu
Beşiktaş seçiminde kurullar belli oldu
Beşiktaş seçiminde kurullar belli oldu

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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