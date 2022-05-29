Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı - Son Dakika
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Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı

29.05.2022 10:51

- Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı.

- Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı

İSTANBUL - Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı. Kongre divan başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılıyor. İlk olarak üyelerin verdiği önerge ile kongre divan başkanlığı heyeti seçildi. Yapılan oylama ile Uluç Gürkan kongre divan başkanı oldu.

Kongrede kulüp başkanlığı dışında denetleme kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapılacak.

Başkan adaylarının yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

Ahmet Nur Çebi

Asıl üyeler: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş

Ali Bayrak

Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan

Fuat Çimen

Asıl üyeler: Haldun Boz, Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Banu Noyan, Behzat Güven Cem

Yedek üyeler: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı

YORUMLAR
500
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'u başladı Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'u başladı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı - Son Dakika


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