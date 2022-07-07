Teknik Direktör Valerien Ismael 'in yönetiminde yapılan antrenman denge ve kuvvet çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yaptı. İdman, iki grup halinde güç ve kuvvetlendirme çalışmasıyla noktalandı.

Kaynak: İHA

Valerien Ismael, Avusturya, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, salonda çalıştı - Son Dakika

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