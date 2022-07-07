Beşiktaş, salonda çalıştı - Son Dakika
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Beşiktaş, salonda çalıştı

07.07.2022 20:52
Beşiktaş, salonda çalıştı

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını bu akşam Bad Haring bölgesinde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını bu akşam Bad Haring bölgesinde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman denge ve kuvvet çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yaptı. İdman, iki grup halinde güç ve kuvvetlendirme çalışmasıyla noktalandı.

Beşiktaş, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.30 ve 17.30'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL

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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da devam ediyor Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da devam ediyor
Kaynak: İHA

Valerien Ismael, Avusturya, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, salonda çalıştı - Son Dakika

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