SPOR Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul başladı - Son Dakika
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SPOR Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul başladı

28.05.2022 10:59

SPOR Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul başladıOLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurulu başladı.

SPOR Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul başladı

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurulu başladı.

Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, divan başkanlığına Uluç Gürkan seçildi. Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığına seçilen Uluç Gürkan, Kongremizin geçmişte olduğu gibi hem spor camiasına hem de demokrasi geleneklerine uygun, Beşiktaş'a yaraşır şekilde geçeceğine inanıyorum ifadelerini kullandı.

SPOR Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul başladı
SPOR Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul başladı
SPOR Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul başladı
SPOR Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul başladı
SPOR Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul başladı
SPOR Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul başladı
SPOR Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul başladı
SPOR Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul başladı
SPOR Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul başladı

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Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'u başladı Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'u başladı
Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul başladı - Son Dakika
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