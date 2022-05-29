SPOR Beşiktaş'ta 2'nci Ahmet Nur Çebi dönemi - Son Dakika
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SPOR Beşiktaş'ta 2'nci Ahmet Nur Çebi dönemi

29.05.2022 22:26

SPOR Beşiktaş'ta 2'nci Ahmet Nur Çebi dönemiAhmet Nur Çebi Bundan sonra birbirimize sarılalım, destek olalımOLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi.

SPOR Beşiktaş'ta 2'nci Ahmet Nur Çebi dönemi

Ahmet Nur Çebi Bundan sonra birbirimize sarılalım, destek olalım

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi. Çebi, 2 bin 777, Fuat Çimen de bin 190 oy aldı.

Beşiktaş Kulübü'nün Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda 20 sandık sonucunda 4 bin 423 oy kullanılırken, bunların 3 bin 965'i geçerli oldu. Ahmet Nur Çebi 2 bin 777, Fuat Çimen bin 190 oy aldı. 397 boş oy kullanılırken, 59 oy ise geçersiz sayıldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından başkan Ahmet Nur Çebi, bir konuşma yaptı. Yorucu ancak keyifli bir gün olduğunu dile getiren Çebi, 'Bugün benim için çok yorucu ama keyifli bir gün oldu. Buraya gelip, bize oylarını veren, oy kullanan rakip Fuat kardeşime oylarını atan, kurullara aday olan, mücadele eden, Beşiktaş'a hizmet için biz varız diyen bütün arkadaşlarıma her şeyi Beşiktaş için yaptıklarını bildiğim için teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Bir önceki dönemde yönetim listesinde yer alan arkadaşlarına teşekkür eden Çebi, 'Bir önceki dönemde benimle beraber çalışan yol arkadaşlarıma, bana verdikleri destek ve Beşiktaş'a hizmetleri için teşekkür ediyorum. Onlarla yol yürümeye devam edeceğim. Onlar benim ilk yol arkadaşlarım. Onların kıymetini ben çok iyi biliyorum. Sizlerin de bildiğine inanıyorum. Beşiktaş'a hizmetlerinde eksik kalmış, hata yapmış olabilirler ama bütün camia bilmeli ki aday olan herkesin her şeyi Beşiktaş için yaptığını iyi biliyorum. Herkese canıgönülden teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'A BU KADAR AZ ADAY ÇIKMAMALIYDI

Seçim sonuçlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirten Çebi, Kazanan için de kaybeden içinde bu böyle. Herkes bunu değerlendirecektir. Ben de sonuç çıkartmaya çalışacağım Beşiktaş'a bu kadar az aday çıkmamalıydı. Beşiktaş'ı hizmet edecek kişiler bundan sonraki seçimde adaylıklarını koysunlar. 17, 18 bin oy kullanabilecek arkadaşımızın sadece 4-5 bin tanesinin olması mazeret olmayanların değerlendirmesi gerekir şeklinde konuştu.

KARA KARTALIN EN YÜKSEK NOKTADA UÇMASI İÇİN BİRLİKTE OLALIM

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Ahmet Nur Çebi, 18 bin kişinin 5'i buradaysa 13 bini neredeydi. Artık birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz süreçte gelen, gelmeyen arkadaşlarımı kenetlenmeye, bizlerle beraber olmayan davet ediyorum. Bundan sonra birbirimize sarılalım, destek olalım. Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere getirelim. Kara kartalın en yüksek noktada uçması için birlikte olalım. Ben gereken çabayı göstereceğim. Bu bir birlik çağrısıdır açıklamasında bulundu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübünde yapılan olağan seçimli genel kurulda tekrar başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, 'Beşiktaş Kulübü'nün BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik ediyorum. Siyah Beyazlı Kulübün başkan ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum ifadelerine yer verdi.

TFF, ÇEBİ'Yİ TEBRİK ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu yayımladığı mesaj ile yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti. TFF'nin resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Beşiktaş Kulübü'nün bugün gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz ifadelerine yer verildi.

SPOR Beşiktaş'ta 2'nci Ahmet Nur Çebi dönemi
SPOR Beşiktaş'ta 2'nci Ahmet Nur Çebi dönemi
SPOR Beşiktaş'ta 2'nci Ahmet Nur Çebi dönemi
SPOR Beşiktaş'ta 2'nci Ahmet Nur Çebi dönemi
SPOR Beşiktaş'ta 2'nci Ahmet Nur Çebi dönemi
SPOR Beşiktaş'ta 2'nci Ahmet Nur Çebi dönemi
SPOR Beşiktaş'ta 2'nci Ahmet Nur Çebi dönemi
SPOR Beşiktaş'ta 2'nci Ahmet Nur Çebi dönemi
SPOR Beşiktaş'ta 2'nci Ahmet Nur Çebi dönemi
SPOR Beşiktaş'ta 2'nci Ahmet Nur Çebi dönemi
SPOR Beşiktaş'ta 2'nci Ahmet Nur Çebi dönemi
SPOR Beşiktaş'ta 2'nci Ahmet Nur Çebi dönemi
SPOR Beşiktaş'ta 2'nci Ahmet Nur Çebi dönemi
SPOR Beşiktaş'ta 2'nci Ahmet Nur Çebi dönemi

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Beşiktaş'ta 2'nci Ahmet Nur Çebi dönemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Beşiktaş'ta 2'nci Ahmet Nur Çebi dönemi - Son Dakika
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